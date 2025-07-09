سم فتاك في بذر الحلبة.. عطار مشهور يكشف عن سم قاتل موجود في الحلبة دون أن نعرف.. خد بالك صحتك في خطر! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في الوقت اللي بقت فيه الحلبة من الأعشاب الأساسية في البيوت، خصوصًا للي بيعتمدوا على الطب البديل أو بيحبوا المشروبات الطبيعية، ظهر تحذير غيّر المفاهيم تمامًا، بعدما كشف أحد العطارين المعروفين عن وجود مركبات داخل الحلبة ممكن تسبب مضاعفات خطيرة إذا تم استهلاكها بشكل غير محسوب، وده بينبهنا إن حتى الحاجات الطبيعية مش دايمًا آمنة لو اتعاملنا معاها باستهانة.

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الحلبة بتحتوي على مركب السابونين، وده معروف بقدرته على التأثير على امتصاص المعادن، وبالتالي ممكن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي زي الانتفاخ والغثيان. مش بس كده، الفينولات الموجودة في الحلبة ممكن تؤثر على التوازن الهرموني عند بعض الناس، وده بيكون خطير بشكل خاص على الحوامل أو مرضى السكري اللي بياخدوا أدوية منظمة لمستوى السكر.

كيفية الاستخدام الآمن

علشان تستفيدي من الحلبة من غير أي ضرر، لازم تلتزمي بجرعة بسيطة ما تزيدش عن ملعقة يوميًا، ويفضل تنقعيها أو تغليها كويس علشان تقللي من قوة المركبات النشطة فيها. كمان ضروري ما تعتبرهاش بديل لأي علاج طبي، ولو بتعاني من مرض مزمن أو بتاخدي علاج مستمر، لازم تستشيري طبيب قبل استخدامها.

خلاصة مهمة

الرجوع للطبيعة مش دايمًا معناه أمان كامل، والمعلومة الصح بتفرق جدًا في سلامتك، والحلبة مثال واضح إن الاستخدام العشوائي ممكن يقلب فوائدها لمصدر خطر على الصحة