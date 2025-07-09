«عطار سعودي وصفهالي».. بذور سحرية المفعول تعيد شبابك حتي لو كنت بعمر 70 سنة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تزايد الاهتمام بالجمال الطبيعي وتراجع الاعتماد على المنتجات الكيميائية، حيث يهتم الكثيرون بأساليب العناية بالبشرة التي تعتمد على مكونات طبيعية وفعالة بعيدا عن المكونات الاصطناعية التي قد تضر بالبشرة على المدى الطويل، ومن بين هذه الوصفات تبرز وصفة سيروم بذور الكتان كخيار صحيح وآمن للحصول على بشرة شابة ومشرقة.

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سيروم بذور الكتان له فوائد متعددة للبشرة فهو يساعد في شد البشرة واستعادة مرونتها بالإضافة إلى تعزيز صحة البشرة من الداخل يعتبر هذا السيروم بديلا ذكيا وآمنا للمنتجات الباهظة الثمن التي تسعى لتحقيق نفس الغرض يحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات التي تعزز من صحة الجلد مما يجعلها خيارا مثاليا للعناية بالبشرة.

المكونات وطريقة التحضير

لتحضير سيروم بذور الكتان تحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ورقتين من ورق اللورا.

كوب ماء.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت مفيد مثل زيت الزيتون أو جوز الهند.

طريقة التحضير

قم بغلي الماء مع بذور الكتان وورق اللورا على نار هادئة حتى يتكاثف المزيج.

بعد الانتهاء من الغليان يصفى المزيج لإزالة بذور الكتان وورق اللورا.

يضاف جل الصبار والزيت إلى المزيج ويمزج جيدا حتى يتجانس السيروم.

طريقة الاستخدام

يتم حفظ المزيج النهائي في عبوة نظيفة داخل الثلاجة يجب استخدام السيروم على بشرة نظيفة وجافة يفضل توزيع السيروم بواسطة فرشاة نظيفة وتركه على البشرة لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر للحصول على أفضل النتائج ينصح بتكرار استخدام السيروم مرتين أسبوعيا خاصة لمن يعاني من تجاعيد أو فقدان حيوية البشرة.