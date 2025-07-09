الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطبيعة، هناك العديد من النباتات التي تحمل فوائد طبية مذهلة، ولكن بعضها لا يزال غير مكتشف على نطاق واسع. من بين هذه الأعشاب، تبرز عشبة الأشواجندا، التي استخدمت لقرون في الطب الهندي التقليدي. تُعرف هذه العشبة بخصائصها الفريدة، التي تشمل تقوية الذاكرة، إعادة بناء خلايا المخ، وحماية العقل من الأمراض مثل الزهايمر والخرف.
” هدية ربانية” .. عشبة سحرية خارقة تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف
الأشواجندا، وتُعرف أيضًا باسم Withania somnifera أو الجينسنغ الهندي، هي عشبة طبية تستخدم في الأيورفيدا، الطب الهندي التقليدي. تتميز بقدرتها على زيادة الطاقة ومقاومة التوتر، مما يجعلها من أهم الأعشاب التي تسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية.
فوائد الأشواجندا للدماغ والذاكرة
- تقوية الذاكرة وتحسين الإدراك: تُعتبر الأشواجندا من الأعشاب التي تعزز وظائف الدماغ، إذ تحتوي على مركبات تساعد على تحسين التركيز والانتباه، كما تدعم إنتاج الناقلات العصبية مثل الأستيل كولين، الذي يُعتبر ضروريًا لعمليات التعلم والذاكرة. من خلال ذلك، يمكن أن تُسهم الأشواجندا في زيادة القدرة على التركيز والاستيعاب.
- إعادة بناء خلايا المخ التالفة: تتميز الأشواجندا بقدرتها على تحفيز نمو خلايا المخ العصبية، مما يساعد على إصلاح الأنسجة المتضررة بفعل الشيخوخة أو الأمراض العصبية. تعمل العشبة أيضًا كحامي للجهاز العصبي من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة. بالتالي، يمكن أن تعزز الأشواجندا من صحة الدماغ على المدى الطويل.
- الوقاية من الزهايمر والخرف: أظهرت الدراسات الحديثة أن الأشواجندا تُساهم في تقليل تراكم بروتين الأميلويد بيتا، الذي يُعتبر السبب الرئيسي وراء مرض الزهايمر. كما تساعد في تقليل التهابات الدماغ وتعزيز التواصل بين الخلايا العصبية، مما يُسهم في إبطاء التدهور المعرفي ويقلل من مخاطر الإصابة بالخرف.