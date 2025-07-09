الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الطبيعة، هناك العديد من النباتات التي تحمل فوائد طبية مذهلة، ولكن بعضها لا يزال غير مكتشف على نطاق واسع. من بين هذه الأعشاب، تبرز عشبة الأشواجندا، التي استخدمت لقرون في الطب الهندي التقليدي. تُعرف هذه العشبة بخصائصها الفريدة، التي تشمل تقوية الذاكرة، إعادة بناء خلايا المخ، وحماية العقل من الأمراض مثل الزهايمر والخرف.

” هدية ربانية” .. عشبة سحرية خارقة تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف

الأشواجندا، وتُعرف أيضًا باسم Withania somnifera أو الجينسنغ الهندي، هي عشبة طبية تستخدم في الأيورفيدا، الطب الهندي التقليدي. تتميز بقدرتها على زيادة الطاقة ومقاومة التوتر، مما يجعلها من أهم الأعشاب التي تسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية.

فوائد الأشواجندا للدماغ والذاكرة