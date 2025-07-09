الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم تتزايد فيه الأمراض العصبية والتنكسية، وتنتشر فيه حالات النسيان والخرف حتى بين الشباب، يعود الأمل من جديد عبر ما يمكن تسميته بـ “معجزة ربانية”، هدية من الطبيعة لمَن يبحث عن الشفاء والتوازن إنها عشبة طبيعية مذهلة، أكدت دراسات حديثة قدرتها على تقوية الذاكرة، وتنشيط خلايا الدماغ، بل والمساهمة في تجديد الخلايا العصبية الميتة، وهو ما لم تكن تفعله إلا أدوية باهظة وبنتائج محدودة

معجزة ربانية .. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف وحل مثالي

تشير الأبحاث إلى أن الأشواجندا تلعب دورا مهما في معالجة الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب فهي تعمل على تنظيم الهرمونات المسؤولة عن التأثيرات النفسية مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر كما أن لها تأثيرا إيجابيا على الجهاز العصبي يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين نوعية النوم وهذا يجعلها علاجا طبيعيا مثاليا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية.

الأشواجندا والسرطان

تستمر الأبحاث في اكتشاف دور الأشواجندا في تعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن لهذه العشبة قدرة على مكافحة بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والرئة وذلك بفضل خصائصها المضادة للأورام كما تسهم في تقوية جهاز المناعة مما يساعد في مواجهة الأمراض وتخفيف الضغط البدني والعاطفي على الجسم هذه الفوائد تجعل من الأشواجندا إضافة مهمة للنظام الغذائي للأشخاص الذين يسعون لتحسين صحتهم العامة.