الرياض - كتبت رنا صلاح - الشعر تاج المرأة وسرّ جاذبيتها، والعناية به لا تتطلّب دائمًا منتجات باهظة أو مواد كيماوية ضارة، بل في بعض الأحيان يكمن السر في خلطات طبيعية بسيطة موجودة في كل بيت. ومن أكثر الوصفات التي أثبتت فعاليتها على مرّ الزمن، خلطة زيـت الزيتـون والثــوم، التي تمنح الشعر نعومة، كثافة، ولمعانًا لا يُقاوم.

"دلعي جوزك وجننيه".. خلطة مجـــنونة من زيـت الزيــتون والثـــوم هتخلي جوزك يعشق الأرض اللي بتمشي

تجمع هذه الخلطة بين فوائد زيت الزيتـــون والثـــوم المرطّبة والمغذية، وبين قوة الثــوم في تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيلات، ما يجعلها وصفة مثالية لكل من تعاني من التساقط، التقصف، أو ضعف الشعر.

المكونات:

5 فصوص ثــوم مقشرة ومفرومة

نصف كوب من زيت الزيتون البكر

علبة زجاجية صغيرة محكمة الغلق

طريقة التحضير:

ضعي فصوص الثـــوم في زيت الزيتـون داخل وعاء على نار هادئة لمدة 5 دقائق فقط (دون أن يغلي الزيت).

ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد، ثم ضعي الخليط في العلبة الزجاجية.

اتركيه في مكان مظلم لمدة 24 ساعة على الأقل قبل أول استخدام.

طريقة الاستخدام: