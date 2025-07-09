الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد ماسك الطماطم من الحلول الطبيعية المميزة للعناية بالبشرة الدهنية، فيتميز الطماطم بتركيبتها الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة البشرة وتنظيم إفراز الدهون الزائدة، كما أن خصائصها القابضة والمطهرة تجعلها فعالة في مكافحة حب الشباب، تقليل حجم المسام، وتفتيح لون البشرة، ومن أبرز مكوناتها الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية البشرة من أضرار الشمس ويقلل من ظهور علامات التقدم في السن، في هذا المقال سنتعرف معًا على أبرز فوائد ماسك الطماطم للبشرة الدهنية، بالإضافة إلى طريقة تحضيره بخطوات بسيطة

وصفة مجربة وهتشوفي الفرق من أول مرة.. ماسك الطماطم اللي قلب الموازين وبشرتك هتكون زي بتاعت البيبي

يمكنك تحضير ماسك الطماطم للبشرة الدهنية بكل بساطة من خلال متابعة النقاط التالية

المكونات

ثمرة طماطم ناضجة.

ملعقة عسل صغيرة.

ملعقة سكر صغيرة.

خطوات التحضير

ابدئي بغسل حبة الطماطم جيدًا، ثم قومي بتقطيعها إلى نصفين.

إذا كنتي تريدين تقشير لطيف للبشرة، امزجي اللب الداخلي الطماطم مع القليل من السكر.

باستخدام النصف المقطوع، دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية، مع التركيز على الأماكن الدهنية أو التي تظهر فيها الحبوب.

في حال استخدام العسل، امزجيه مع عصير الطماطم وضعي الخليط على وجهك كقناع.

اتركي الماسك لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تستفيد بشرتك من العناصر الطبيعية الموجودة في الطماطم.

أغسلي الوجهة بالماء البارد ليساعد على غلق المسام.

جففي بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة دون فرك.

فوائد ماسك الطماطم للبشرة الدهنية