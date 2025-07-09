الرياض - كتبت رنا صلاح - احذر من العطش في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة تصبح مشكلة الجفاف أكثر شيوعا يتجه العديد من الأشخاص الى زجاجات الماء لتروي عطشهم، لكن من المهم أن نعرف أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم وتقلل من الحاجة لشرب الماء نستعرض في هذا الخبر بعض الخيارات الصحية التي يمكن أن تسهم في بقاء الجسم رطبا.

تجنب العطش في الصيف مع أطعمة ترطب جسمك بدلاً من الماء

تعتبر الفواكه من أفضل الخيارات لمواجهة العطش أثناء الصيف تحتوي أنواع مثل البطيخ والخيار على كميات كبيرة من الماء، مما يساعد على تعويض السوائل المفقود إن البطيخ، على وجه الخصوص، يحتوي على 92 في المئة من وزنه ماء، ويمثل خيارا مثاليا للوجبات الخفيفة.

الخضروات كخيارات منعشة

لا يمكن إغفال الخضروات أيضا فهي تلعب دورا أساسيا في ترطيب الجسم. الطماطم خس الخيار هي خيارات رائعة. تحتوي الطماطم على نسبة ماء عالية وتعتبر مصدرا جيدا للفيتامينات والعناصر الغذائية بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول السلطة التي تجمع بين مختلف الخضروات الطازجة مما يعزز من الترطيب.

مشروبات طبيعية تفيد في الترطيب

يمكن أن تساهم العصائر الطبيعية والشاي المثلج في ترطيب الجسم تضمن العصائر التي تصنع من الفواكه الطازجة بالإضافة الى الشاي الأخضر فوائد صحية عديدة، مما يجعلهما خيارين ممتازين.

الحفاظ على الترطيب في أيام الصيف الحارة أمر بالغ الأهمية لذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الأطعمة والمشروبات الطبيعية يمكن أن تضيف بعدا جديدا لتجربتنا الصيفية.