الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني الكثير من النساء من مشكلة رائحة العرق وتغير لون منطقة الإبط، وهذا يسبب شعورًا بالإحراج ويؤثر على الثقة بالنفس، لكن لا داعي للقلق يوجد مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل لديها القدرة على التخلص من هذه المشكلات بفعالية دون الاستعانة بمنتجات كيميائية باهظة الثمن،كما أن تساعد الخلطات الطبيعية على تعطير الإبطين وتفتيح لون البشرة تدريجيًا، شرط الاستمرار والانتظام في الاستخدام،و في السطور التالية سنوفر وصفات منزلية بسيطة تمنحك رائحة منعشة وتفتيح ملحوظ بأمان ونتائج مضمونة.

خلي ريحتك حلوة وملمسك ناعم.. وصفة طبيعية تقضي على رائحة العرق وتفتيح الإبطين بنضارة تدوم بالساعات

قبل البدء في العلاج الطبيعي لرائحة العرق واسمرار الإبط، من المهم معرفة الأسباب المحتملة للمشكلة، والتي قد تشمل:

التعرق الزائد وعدم تهوية المنطقة بشكل جيد.

استخدام مزيلات عرق يوجد في تركيبتها الكحول أو مواد كيميائية قاسية تسبب تهيج البشرة واسمرارها.

الحلاقة بطريقة خاطئة أو باستخدام أدوات غير نظيفة، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور البقع الداكنة.

تراكم خلايا الجلد الميت، والذي يسبب انسداد المسام واسوداد المنطقة مع الوقت.

وصفة طبيعية لتعطير منطقة الابط

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة آمنة وطبيعية لتعطير منطقة الإبط والتخلص من الروائح المزعجة، فإليك هذه الوصفة الفعالة التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت:

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة التلك أو نشا الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق المسك الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

بضع قطرات من ماء الورد

طريقة الاستخدام