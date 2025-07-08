الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثير من الأشخاص من التهاب المفاصل الذي يؤثر على الحركة وجودة الحياة لكن يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تساهم في التخفيف من هذه المعاناة من خلال دعم صحة المفاصل وتقليل حدة الالتهاب

خفف ألم مفاصلك.. أطعمة ومشروبات تدعم صحتك وتقلل الالتهاب

تساهم الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية في تحسين حالة المفاصل وتقليل الالتهاب

تشمل الأنواع المفيدة السلمون والسردين والماكريل

تحتوي على أحماض أوميجا 3 الداعمة لصحة القلب والمفاصل

تفيد الدراسات أن تناولها مرتين أسبوعيا يقلل من نشاط التهاب المفاصل

الأطعمة المخمرة

تلعب الأطعمة المخمرة دورا في تقوية المناعة وتخفيف أعراض الالتهاب

تشمل الزبادي والمخللات والجبن

تمد الجسم ببكتيريا نافعة تعزز الصحة العامة

تقلل من فرص تطور الأمراض الالتهابية

الفواكه والخضروات

توفر الفواكه والخضروات الملونة مضادات طبيعية تحارب الالتهاب

تحتوي على مضادات أكسدة مثل بيتا كاروتين والكلوروفيل والفلافونويد

تشمل الفواكه المفيدة التوت والحمضيات والتفاح والكرز

تشمل الخضروات المفيدة الجزر والفلفل والطماطم والخضروات الورقية

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر مشروبا مفيدا لصحة المفاصل بفضل مركباته المضادة للالتهاب

يحتوي على مركب EGCG الذي يخفف الالتهاب

يفضل تناوله دون سكر مضاف لتجنب زيادة الالتهاب

الزيوت الصحية

تساعد الزيوت النباتية على تحسين التوازن الغذائي وتقليل الالتهاب

تشمل زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الأفوكادو

تحتوي على نسب قليلة من الدهون المشبعة الضارة

تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات المزمنة

البقوليات

توفر البقوليات مصدرا غنيا بالبروتينات والمركبات المضادة للالتهاب

تشمل العدس والفاصوليا والبازلاء والحمص

تحتوي على الألياف والمعادن الأساسية

تمد الجسم بمركبات مفيدة مثل البوليفينولات

منتجات الألبان قليلة الدسم

تساهم الألبان في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل عند تناولها باعتدال

تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د اللازمين للعظام

تقلل من الالتهاب لدى غير المصابين بحساسية الحليب

المكسرات والبذور

تدعم المكسرات صحة المفاصل بفضل محتواها من الزيوت الصحية

تشمل الجوز واللوز وبذور الكتان وبذور الشيا

تحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تخفف الالتهاب

الأعشاب والتوابل

توفر التوابل الطبيعية وسائل فعالة لتخفيف آلام المفاصل

تشمل الكركم والزنجبيل والثوم والقرفة

تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب

الحبوب الكاملة

تدعم الحبوب الكاملة الجهاز المناعي وتقلل مؤشرات الالتهاب

تشمل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني

تحتوي على الألياف التي تدعم صحة الأمعاء

تقلل من نسبة البروتين التفاعلي سي المرتبط بالالتهاب

أطعمة يفضل تجنبها

تزيد بعض الأطعمة من حدة الالتهاب وتضر بصحة المفاصل