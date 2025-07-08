الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الطبيعة مصدرًا غنيًا بالعلاجات الفعّالة والمكونات المفيدة، وتبرز بذور الشيا كأحد أبرز هذه الكنوز، خاصة عند استخدامها في صورة ماء منقوع، لما لها من فوائد ملموسة في دعم خسارة الوزن والحد من الدهون المتراكمة، خصوصًا في منطقة البطن. وبفضل تركيبتها الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف، البروتين، أحماض أوميغا 3، والمعادن، تلعب هذه البذور دورًا مهمًا عند إدراجها ضمن نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Times of India.

كنز رباني لا يقدر بثمن .. بذور سحرية تنسف الكرش وتحارب السرطان وتنظف القولون وتضبط مستويات السكر في الدم

1. مصدر غني بالألياف

تحتوي بذور الشيا على ما يقارب 10 غرامات من الألياف في كل ملعقتين كبيرتين، مما يجعلها فعالة جدًا في تعزيز الشعور بالامتلاء لفترات أطول، وتحسين عملية الهضم، والحد من الإفراط في تناول الطعام، وهي عوامل أساسية في ضبط الوزن.

2. نسبة بروتين مرتفعة

يُعد ماء بذور الشيا مصدرًا نباتيًا مميزًا للبروتين، ما يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية وزيادة الإحساس بالشبع. كما تحتوي هذه البذور على أحماض أوميغا 3 التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهاب، مما يساهم في التخفيف من الالتهابات التي قد تكون مرتبطة بالسمنة.

3. غنية بالمعادن الحيوية

توفر بذور الشيا عناصر غذائية ضرورية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، التي تدعم صحة العظام وتسهم في تنظيم عمليات الأيض، الأمر الذي يعزز من قدرة الجسم على الحفاظ على وزن صحي.

4. تعزز الشعور بالامتلاء

عند نقعها في الماء، تُكوّن بذور الشيا مادة هلامية تمتلئ بها المعدة، مما يُبطئ عملية الهضم ويُقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، وبالتالي تساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

5. تنظيم مستوى السكر في الدم

يساعد تناول ماء بذور الشيا على استقرار مستويات السكر في الدم من خلال الحد من ارتفاع الأنسولين، وهو ما يُحفّز الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة بدلاً من تخزينها.

6. مضادة للالتهاب

الأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 ومضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا تساهم في الحد من الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون، خاصة في محيط الخصر، كما تدعم هذه المركبات صحة القلب والنشاط البدني الضروري لخسارة الوزن.

7. تحسين وظيفة الجهاز الهضمي

يساهم محتوى الألياف العالي في تعزيز حركة الأمعاء، والحد من مشكلات الانتفاخ، وتحسين عملية الإخراج، مما يمنح إحساسًا بالخفة ويساعد في تقليل احتباس الدهون والسوائل في البطن.

8. تعزيز الطاقة والتحمل

بفضل التوازن المثالي بين الكربوهيدرات، الدهون، والبروتينات، توفر بذور الشيا طاقة مستدامة تساعد على أداء التمارين بكفاءة، وتُقلل من احتمالية تراكم الدهون الناتجة عن قلة الحركة.

طرق سهلة لإدراج بذور الشيا في النظام الغذائي

يمكن الاستفادة من فوائد بذور الشيا عبر إضافتها إلى العصائر، الزبادي، دقيق الشوفان، أو بنقعها في الماء أو الحليب لبضع ساعات أو طوال الليل. تناولها قبل الوجبات يُعزز من الشعور بالشبع، مما يدعم جهود التحكم بالوزن بطريقة طبيعية وآمنة.