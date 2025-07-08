الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تزايد معدلات الإصابة بضعف الذاكرة والخرف مع التقدم في العمر، يبحث كثيرون عن طرق طبيعية وغير دوائية للحفاظ على القدرات الذهنية، ومن بين الأساليب الفعالة التي يشيد بها خبراء الأعصاب ما يعرف بـ”التمرين الذهني الليلي”، والذي يمكن ممارسته بسهولة قبل النوم، ورغم بساطته، إلا أن له تأثيرًا عميقًا على قوة الذاكرة والوقاية من أمراض مثل الزهايمر، بحسب ما أوضحته خبيرة علم النفس العصبي بجامعة موسكو، البروفيسورة إيرينا روشينا.

«اكتشاف اذهل الطب».. تمرين لو فعلته ثلاث مرات قبل النوم يحميك من الخرف والزهايمر ويجعل ذاكرتك حديد!!

أوصت البروفيسورة بتطبيق تمرين يعرف بتقنية فيثاغورس، يعتمد على استرجاع تفاصيل ما حدث خلال اليوم بدءًا من النهاية حتى بدايته، وهذه الطريقة تنشط مناطق الذاكرة المسؤولة عن التسلسل والتنظيم، مما يحسن من ترابط الأفكار وتعزيز استدعاء التفاصيل الصغيرة.

تدريبات إضافية لتعزيز قوة العقل

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أهمية القيام بتمارين أخرى مثل تذكر كلمات تبدأ بنفس الحرف، أو ممارسة الحساب الذهني اليومي.

كما تلعب أنشطة مثل حل الكلمات المتقاطعة، والقراءة اليومية مع إعادة سرد ما تم قراءته، والكتابة اليدوية، دورًا فعالًا في تقوية الأداء الذهني.

الانتظام هو سر النتائج الفعالة

وتؤكد روشينا أن الاستفادة من هذه التمارين لا تأتي من التجربة المؤقتة، بل من المداومة اليومية، إذ أن بناء ذاكرة قوية مع التقدم في العمر يتطلب التزامًا واستمرارية، وهو ما يجعل هذه التمارين ليست فقط للوقاية بل أيضًا لتحسين جودة الحياة الذهنية.