الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى كثير من النساء إلى العناية ببشرتهن بوسائل طبيعية وفعّالة، بعيدًا عن المنتجات التجميلية المكلفة. ومن بين الوصفات التي أثبتت فاعليتها في تحسين مظهر البشرة وتعزيز نعومتها، يبرز مزيج القرنفل والفازلين كخيار بسيط وسهل التحضير داخل المنزل. يجمع هذا الخليط بين خصائص القرنفل المطهرة، التي تساعد على تنظيف البشرة ومحاربة البكتيريا، وبين قدرة الفازلين العالية على الترطيب ومنح الجلد مظهرًا صحيًا ونضرًا.

دلعي جوزك كل خميس .. هاتي 10 مسامير قرنفل ومعلقتين فازلين وتعالي اقولك علي وصفة سحرية ستحقق حلمك حتي لو عمرك

لتحضير هذه الوصفة:

امزجي ملعقتين من الفازلين مع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

سخني الخليط بلطف في حمام مائي حتى يذوب تمامًا ويتجانس.

(اختياري) يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو بضع قطرات من زيت فيتامين هـ لزيادة الفعالية.

بعد أن يبرد الخليط، يُطبّق على بشرة نظيفة ويُترك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، ويفضّل تمرير قليل من ماء الورد بعد الغسل لإغلاق المسام وتنشيط البشرة.

للحصول على نتائج ملحوظة، يُنصح بتطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

أبرز فوائد مزيج القرنفل والفازلين للبشرة