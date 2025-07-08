الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعدّ الجزر من الخضروات الجذرية الشهيرة حول العالم، ويتميز بألوانه الزاهية ونكهته المميزة وفوائده الصحية العديدة. يوجد في الأسواق أنواع وأشكال مختلفة من الجزر، من بينها الجزر المدبب والجزر المقعر. لكل منهما خصائص في الطعم، والاستخدامات في الطهي، وفوائد غذائية مشتركة تجعل من الجزر عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي.

"مناسب في السلطة ولا الطبخ؟" اكشتف الفرق بين الجزر المدبب والمقعر وأهم فوائده الصحية واستخداماته

الجزر المدبب: يكون طويلًا ونحيلًا، ينتهي بطرف حاد أو مدبب، وغالبًا ما يكون منتظم الشكل. هذا الشكل يسهل تقشيره وتقطيعه.

الجزر المقعر: يكون سميكًا أكثر، وأحيانًا يظهر عليه انحناء أو تقعر طفيف في الوسط. شكله أقل انتظامًا، وقد يكون أعرض في بعض الأجزاء.

الفرق في الطعم

الجزر المدبب: يتميز بطعم حلو وخفيف، ونكهة نقية تميل إلى الحلاوة المعتدلة. يُفضل الكثيرون تناوله طازجًا أو في السلطات.

الجزر المقعر: نكهته قد تكون أقل حلاوة وأقوى قليلًا، مع قوام أكثر صلابة أحيانًا. يناسب الطهي الحراري مثل السلق أو التحميص.

عمومًا، كلا النوعين غني بالمذاق الطازج، لكن الاختلاف في نسبة السكريات البسيطة يمنح المدبب حلاوة أوضح.

الفرق في الاستخدامات

الجزر المدبب:

مثالي للأكل النيء، كوجبة خفيفة صحية.

يستخدم في السلطات المبشورة.

يضاف إلى العصائر الطازجة لزيادة الحلاوة الطبيعية.

الجزر المقعر:

يفضل في الطبخ: الشوربات، اليخنات، الطواجن.

يتحمل الطهي لفترات أطول دون أن يتفتت بسرعة.

يمكن تخليله أو صنع مخللات متنوعة منه.

أهم فوائد تناول الجزر

مصدر غني بالبيتا كاروتين: يتحول في الجسم إلى فيتامين A المهم لصحة العينين والرؤية الليلية.

مضادات الأكسدة: تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الأمراض المزمنة.

صحة الجهاز الهضمي: يحتوي على ألياف غذائية تعزز حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك.

دعم المناعة: الفيتامينات والمعادن فيه تعزز مناعة الجسم.

صحة البشرة: يساعد فيتامين A ومضادات الأكسدة على حماية البشرة وإبقائها نضرة.

تنظيم سكر الدم: الألياف القابلة للذوبان تساعد في إبطاء امتصاص السكر.

يُعدّ الجزر، سواء كان مدببًا أو مقعرًا، خيارًا صحيًا مهمًا في النظام الغذائي. يختلف النوعان في الطعم والاستخدامات، مما يتيح تنوعًا غنيًا في تحضير الأطباق. ومع فوائده الكبيرة لصحة العيون، والجهاز الهضمي، والبشرة، يظل الجزر أحد أفضل الخضروات التي يمكن تناولها يوميًا بطرق متعددة.