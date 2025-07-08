الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد منطقة نجران حالياً ظروفًا جوية قاسية بسبب رياح نشطة تجلب معها أتربة مثارة، مما يؤثر بشكل ملحوظ على

رياح قوية تصاحبها أتربة مثارة في منطقة نجران

الرؤية وسلامة المرور, هذه الظواهر الجوية أدت إلى تحذيرات من قبل الجهات المعنية في المدينة بنجران، حيث دعت السكان

إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

التقلبات الجوية تؤثر على الحياة اليومية

وفقًا للتقارير، فإن التكاثف في الرياح النشطة يسبب تقلبات حادة في درجات الحرارة، مما ينذر بإمكانية حدوث تغيرات

مفاجئة في الطقس, وكما هو متوقع، فإن هذه الظروف قد تساهم في التأثير على الأنشطة اليومية للسكان، بما في ذلك

حركة المرور والأنشطة الخارجية.

تحذيرات رسمية للمواطنين

قامت الجهات المختصة بإصدار تحذيرات للسكان من مغادرة منازلهم دون ضرورة، وضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج لحماية

الجهاز التنفسي من الأتربة, كما أُشير إلى احتمالية تطور الحالة الجوية أكثر خلال الأيام المقبلة، لذا يفضل متابعة التحديثات

دعوة لمتابعة الأحوال الجوية

تواصل الأرصاد الجوية السعودية تقديم التنبؤات المتعلقة بحالة الطقس في نجران وبقية المناطق، معتبرة أن الوعي بظروف

الطقس سيحد من المخاطر ويتجنب الحوادث, كما ينصح بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على أحدث المعلومات حول