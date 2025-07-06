الرياض - كتبت رنا صلاح - إزالة الشعر الزائد من الجسم من الأمور المرهقة التي تعاني منها أغلب السيدات، خاصة مع الطرق التقليدية التي تتطلب وقتًا وجهدًا وقد تسبب أحيانًا التهابات أو تهيجًا للبشرة، ولهذا تلجأ الكثيرات إلى الحلول الطبيعية التي تعد أقل تكلفة وأكثر أمانًا على البشرة، ومن بينها إزالة الشعر بالنشا بطرق متعددة تحقق نتائج جيدة وتساهم في تقليل نمو الشعر مع الاستخدام المنتظم، في هذا المقال نوضح لكم أفضل الطرق باستخدام النشا لتحصلي على بشرة ناعمة ونتيجة مرضية.

جربيها وهتنبهري.. وصفة النشا الرهيبة لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله بدون ألم نهائي في 20 دقيقة

المكونات:

2 ملعقة ممتلئة من النشا.

ربع كوب صغير من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي النشا مع زيت الزيتون في وعاء نظيف حتى تحصلي على خليط متجانس.

وزعي الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها مع التدليك بحركات دائرية ليساعد في تغلغل الخليط إلى جذور الشعر.

اتركي الخليط على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا.

ابدئي بفرك البشرة برفق لإزالة الخليط مع الشعر الزائد.

اغسلي المنطقة جيدًا بالماء الفاتر.

كرري هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا وستلاحظين الفرق مع الاستخدام المنتظم.

طريقة ازالة الشعر الزائد بالنشا والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة هرمية من النشا.

ملء ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

مقدار عصير ليمونة كبيرة.

طريقة التحضير: