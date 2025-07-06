تتفوق على جميع المسكنات الدوائية..ملعقة واحده فقط من هذه العشبة تنهي كل اوجاعك للابد..متوفرة ورخيصة!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر شجرة النيم من الأشجار الطبية متعددة الفوائد، وتستخدم في الطب الشعبي منذ آلاف السنين، خاصة في الهند وأفريقيا تعرف النيم بقدرتها الفعالة على تعزيز صحة الجسم ومقاومة الأمراض، إلى جانب دورها الطبيعي في طرد الحشرات وخاصة البعوض، مما يجعلها من أهم النباتات المفيدة للصحة والبيئة.

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تحتوي أوراق وثمار وزيت النيم على مركبات طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعلها فعالة في علاج العديد من المشكلات الجلدية مثل حب الشباب، الإكزيما، والصدفية، كما تساعد في تنقية الدم والتقليل من الالتهابات بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيها.

يستخدم النيم أيضًا لدعم صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على التخلص من الطفيليات وتحسين الهضم، وتشير بعض الدراسات إلى أن النيم قد يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري عند استخدامه تحت إشراف طبي.

فوائد النيم لطرد البعوض

زيت النيم من أكثر المواد الطبيعية فاعلية في طرد البعوض، بفضل احتوائه على مادة “الأزاديراكتين” التي تقتل الحشرات وتعطل دورة حياتها، كما أن رائحته القوية تبعد البعوض عن المنزل والمناطق المحيطة.

طرق الاستخدام: