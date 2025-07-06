اكتشف سر العشبة السحرية التي تعيد احياء الكبد وان كانت تالفة وتقضي على الكولسترول وتعالج السعال والزكام

الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة العرعر، المعروفة أيضًا باسم “الجنيب” أو Juniperus، هي نبات عشبي عطري يستخدم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، وتعد ثمارها (تُشبه التوت) وزيوتها من أهم الأجزاء المستخدمة لما تحتوي عليه من مركبات طبية فعالة مثل الزيوت الطيارة والفلافونويدات ومضادات الأكسدة.

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من أبرز فوائد عشبة العرعر أنها تُساعد في تطهير الجسم من السموم بفضل خصائصها المدرة للبول، حيث تحفز الكلى على التخلص من السوائل الزائدة والفضلات، ما يجعلها مفيدة في حالات احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

كما تستخدم عشبة العرعر لتخفيف مشكلات الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخات وسوء الهضم، إذ تحفز إفراز العصارات الهضمية وتساعد على تهدئة المعدة وتظهر بعض الدراسات أن مستخلص العرعر له خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات.

تلعب عشبة العرعر دورًا في تحسين مستويات السكر في الدم، حيث تُشير أبحاث إلى أنها قد تساعد على خفض نسبة الجلوكوز وتنظيم إفراز الإنسولين، مما يجعلها خيارًا محتملًا لمرضى السكري عند استخدامها بحذر.

طريقة الاستخدام

يمكن غلي القليل من ثمار العرعر في الماء وشربه كشاي مرتين يوميًا.

يمكن استخدام زيت العرعر خارجيًا لتدليك المفاصل لتخفيف الألم والروماتيزم.

ورغم فوائدها، يجب استخدام عشبة العرعر بحذر وتجنب الإفراط فيها، خصوصًا للحوامل ومرضى الكلى، ويُفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل استخدامها بشكل منتظم.