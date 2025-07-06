الرياض - كتبت رنا صلاح - يهمل كثير من الناس توقيت تنظيف الأسنان بعد وجبة الإفطار، رغم أن التوقيت يلعب دورًا كبيرًا في حماية مينا الأسنان والحفاظ على صحة الفم، غسيل الأسنان بشكل خاطئ حتى لو كنت تعتقد إنك بتعمل الصح ممكن يسبب تآكل في المينا مع الوقت، فعشان كده مهم تراجع عاداتك اليومية وتتفادى بعض السلوكيات اللي ممكن تضر أسنانك بدل ما تحميها.

كنت فاكر إنك صح خد بالك.. ليه غسيل الأسنان بعد الفطار ممكن يكون كارثة؟

لو كنت من الناس اللي بتنظف أسنانها على طول بعد الفطور، خليني أقولك إن ده مش دايمًا الخيار الأفضل! السبب؟ بعض الأطعمة والمشروبات خاصة الحمضية بتأثر على مينا الأسنان وبتخليها أضعف، وبالتالي لما تستخدم الفرشاة فورًا، ممكن تجرحها أو تآكلها تدريجيًا :

القهوة وعصير البرتقال من أشهر المشروبات الحمضية اللي تضعف المينا.

التنظيف الفوري ممكن يسبب خدوش دقيقة في سطح السن.

تآكل المينا بيخلّي الأسنان أكتر حساسية للحرارة أو البرودة.

الفرشاة بتكون قاسية جدًا على الأسنان في لحظة ضعفها بعد الأكل.

أفضل توقيت لغسل الأسنان بعد الفطار

الحل؟ مش إنك تبطل تنظف أسنانك، لكن إنك تأجل التنظيف لمدة بسيطة، فالأطباء بينصحوا بالانتظار حوالي ساعة بعد الإفطار، وخلال الوقت ده، اللعاب بيلعب دور مهم جدًا:

يعادل الحموضة الموجودة في الفم.

يبدأ يعيد ترميم طبقة المينا طبيعيًا.

بيقلل تأثير أي مشروبات أو أطعمة حمضية تناولتها.

ولو مستعجل؟ ممكن تكتفي بالمضمضة بالمياه فورًا بعد الأكل، وتغسل أسنانك بعدين.

خطوات لتحسين روتين تنظيف الأسنان

لو بتسأل نفسك: “طيب إزاي أنظف أسناني بطريقة صحية؟” إليك أهم النصائح:

استخدم فرشاة ناعمة (سواء يدوية أو كهربائية).

امسك الفرشاة بزاوية ٤٥ درجة واتّجه للحواف بين السن واللثة.

اقسم فمك لأربع مناطق، ونظّف كل منطقة لمدة ٣٠ ثانية.

ما تنساش تنظف اللسان والأسطح الداخلية للأسنان.

بدّل فرشتك كل ٣ شهور أو أول ما تبان عليها علامات التآكل.

استخدم خيط الأسنان بلُطف بين الأسنان لإزالة البقايا.

نصائح بسيطة تعزز صحة فمك

الصحة الفموية مش بس فرشاة ومعجون، لكن كمان نمط حياة وعادات يومية: