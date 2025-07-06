الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالعناصر التي تعزز الصحة العامة فهو مصدر مهم للدهون غير المشبعة التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار كما يحتوي على البروتين النباتي الذي يساعد في دعم الكتلة العضلية والحفاظ على طاقة الجسم بشكل مستقر وتعود هذه الخصائص بفوائد مباشرة على صحة القلب والأوعية حيث تسهم المركبات الطبيعية الموجودة فيه في الوقاية من أمراض القلب وتقليل احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية.

مفاجأة هتغير تفكيرك عنه .. يا ترى ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السوداني لبضعة أيام؟؟ أسرار غير متوقعة

الانتظام في تناول الفول السوداني لبضعة أيام ينعكس بشكل واضح على وظائف الدماغ إذ يحتوي على النياسين والفولات وهما مادتان تعملان على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز كما يسهم الفول السوداني في ضبط مستويات السكر من خلال إبطاء امتصاص الكربوهيدرات وهذا بدوره يساعد في استقرار مستويات الطاقة ويحتوي أيضا على التربتوفان الذي يرفع من إنتاج السيروتونين وهو الهرمون المرتبط بتحسين الحالة النفسية والمزاج.

دعم طبيعي للمناعة وتقوية العظام

يساهم الفول السوداني في رفع كفاءة الجهاز المناعي بفضل وجود الزنك والسيلينيوم وهما عنصران يعززان مناعة الجسم ضد العدوى المختلفة كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يلعب دورا محوريا في بناء العظام والوقاية من هشاشتها ولتحقيق أقصى استفادة ينصح بتناول الفول السوداني غير مملح وبكميات معتدلة سواء كوجبة خفيفة أو كمكون مضاف للسلطات أو العصائر أو على هيئة زبدة طبيعية.