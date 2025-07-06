عشبة سحرية ربانية هتخليك تنعم بشباب ونجم جيلك.. حتى لو سنك كام كله هيبقى تمام مع العشبة السحرية دي!! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف الجنكة بيلوبا (Ginkgo Biloba)، وهي واحدة من أقدم أنواع الأشجار على وجه الأرض، بخصائصها العلاجية المذهلة، خاصة فيما يتعلق بالصحة المعرفية والدورة الدموية لكن فوائدها لا تقتصر على الدماغ فقط؛ فقد أصبحت هذه العشبة القديمة محط اهتمام كبير في مجال العناية بالشعر، لتقديمها حلولًا طبيعية لمشاكل شائعة مثل التساقط وضعف النمو، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.

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تعزى الفوائد المحتملة للجنكة للشعر إلى محتواها الغني بمركبات مثل الفلافونويدات والتربينويدات تعرف هذه المركبات بخصائصها القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تلعب دورًا حيويًا في حماية ودعم بصيلات الشعر وفروة الرأس.

1. تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس:

تعتبر الجنكة معززًا ممتازًا للدورة الدموية وعندما تحسن الجنكة تدفق الدم إلى فروة الرأس، يعني ذلك وصول كميات أكبر من الأكسجين والمغذيات الحيوية إلى بصيلات الشعر وهذه التغذية المحسنة ضرورية لـ تحفيز نمو الشعر الصحي والقوي، مما يمكن أن يقلل من تساقط الشعر ويعزز من كثافته.

2. حماية بصيلات الشعر من التلف:

تحتوي الجنكة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة الضارة وهذه الجذور الحرة يمكن أن تتلف خلايا بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه حماية البصيلات من هذا التلف تساهم في الحفاظ على شعر صحي ومرن.

3. خصائص مضادة للالتهابات:

الالتهابات في فروة الرأس، مثل تلك التي تسببها القشرة أو الإكزيما، يمكن أن تضعف بصيلات الشعر وتعيق نموه الجنكة تظهر خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة، مما يوفر بيئة صحية لنمو الشعر.