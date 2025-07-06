عشبة طبيعية برائحة حلوة وجذابة.. تبتلع الامساك وتطرد البواسير وتخفف آلام القولون العصبي في 3 أيام فقط بسعر

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحتوي بذور الشمر على مركبات فعالة مثل الأنيثول، والتي تعرف بخصائصها المضادة للتشنجات هذه المركبات تساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يخفف من الانتفاخ ويقلل الضغط في منطقة البطن بالإضافة إلى ذلك، تسهم بذور الشمر في تحفيز الشهية وتحسين عملية الهضم.

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وهي واحدة من أبرز فوائد الشمر هي قدرته على طرد الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي، وهو ما لا يخفف فقط من الانزعاج، بل يُجنب الشخص أيضا المواقف المحرجة الناتجة عن الغازات كما أن خصائصه الطاردة للريح تساعد على خفض إنتاج الغازات والحد من حالات انتفاخ البطن.

غالبا ما تصاحب الغازات تقلصات أو تشنجات في الجهاز الهضمي، إلا أن الشمر يعمل على تهدئة العضلات الملساء داخل الأمعاء، مما يخفف هذه الأعراض ويجعل تناوله بعد الوجبات تجربة مريحة ومفيدة.

طرق استخدام بذور الشمر لتقليل الغازات

شاي بذور الشمر

أضف ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من بذور الشمر إلى كوب ماء ساخن، غطه واتركه ينقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم قم بتصفيته واشربه ببطء بعد الأكل أو عند الشعور بالانتفاخ.

مضغ البذور بعد الأكل

قم بمضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبة هذا يحسن الهضم ويمنح النفس رائحة زكية ومنعشة.

ماء منقوع ببذور الشمر

انقع ملعقة كبيرة من البذور في كوب ماء واتركه طوال الليل في الصباح، اشرب الماء على معدة فارغة لتحفيز الجهاز الهضمي بلطف.

زيت بذور الشمر

يتوفر في بعض متاجر الأغذية الصحية قم بتخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو الزيتون، ثم دلك به منطقة البطن لتخفيف الانتفاخ والشعور بالغازات.

استخدامه كتوابل في الطعام

أضف بذور الشمر إلى أطباقك مثل الشوربات، اليخنات، أو البطاطا المقلية فهي لا تضفي نكهة مميزة فحسب، بل تعزز أيضا من عملية الهضم.