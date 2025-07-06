"هدية من السماء!!"..عشبة تخلصك من الامساك وتنظف جسدك من البراز المتحجر في ساعه واحدة فقط..تغسل

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الخرشوف من الثمار اللذيذة والغنية بالفوائد الصحية، حيث يساهم في تقوية عضلة القلب، والوقاية من فقر الدم، وتحسين أداء الجهاز الهضمي، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة كما يساعد على تأخير علامات التقدم في السن والشيخوخة

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توضح أخصائية التغذية، سماح إبراهيم، أن الخرشوف يحتوي على مركبات فعالة مثل السينارين وحمض الكلوروجينيك، وهي تساهم في حماية الكبد وتأخير مظاهر الشيخوخة كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.

فوائد خاصة للأطفال والنساء

يعمل الخرشوف أيضا على دعم وظائف الكلى في تنقية الدم من السموم والفضلات، ويعتبر له مصدرا جيدا للبوتاسيوم، مما يقلل من الانتفاخ وتراكم الفضلات كما يحتوي على الحديد، ما يجعله مفيدا بشكل خاص للأطفال والنساء، فقط قبل سن انقطاع الطمث، لدوره في الوقاية من الأنيميا.

تقليل الكولسترول وتعزيز صحة القلب

ويضيف خبراء التغذية أن السينارين الموجود في قلب الخرشوف يحفز الكبد على إفراز العصارة الصفراوية التي تساعد في هضم وامتصاص الدهون والفيتامينات، كما أن قلوب الخرشوف غنية بالألياف فكل 100 جرام منها تغطي نحو 34% من الاحتياج اليومي للألياف، ما يساهم في تحسين صحة الشرايين وخفض مستويات الكولسترول الضار، أحد أبرز مسببات أمراض القلب وتصلب الشرايين.