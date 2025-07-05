الرياض - كتبت رنا صلاح - في قلب القرى الزراعية وبين أيادي الفلاحين تداولت الأحاديث عن نبات سحري بات يعرف باسم فاكهة الأباطرة هذا النبات هو الليتشي الذي كشف عنه بعض الفلاحين بوصفه ثروة صحية لا تقدر بثمن فهو ليس مجرد فاكهة غريبة بل هو كنز طبيعي يحتوي على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية التي تسهم في تأخير مظاهر الشيخوخة وتحسين الحالة الصحية العامة وتمنح الجسم إشراقا دائما وكأنك في العشرين من عمرك.

فلاح ابن فلاح اللي قالي عليها.. الفلاحين تكشف عن نبات سحري يؤخر الشيخوخة هتفضل في سن العشرين

تتميز فاكهة الليتشي بقيمتها الغذائية العالية حيث تضم تركيبتها مزيجا من مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة مثل ج والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك وتعمل هذه العناصر على تقوية جهاز المناعة وتنشيط الدورة الدموية كما تساعد في مكافحة الالتهابات وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بالإضافة إلى دورها في تحسين نضارة البشرة ودعم وظائف القلب والدماغ ولذلك لم يكن غريبا أن يطلق عليها الصينيون اسم فاكهة الأباطرة.

تحديات زراعة الليتشي في مصر وقيمتها الاقتصادية

رغم فوائدها الصحية الكبرى إلا أن زراعة الليتشي في مصر ما زالت محدودة بسبب احتياجها إلى تربة حمضية ومناخ مداري دافئ وهو ما لا يتوفر بسهولة في أغلب المناطق الزراعية المصرية ومع ذلك فإن بعض المزارعين نجحوا في زراعتها داخل صوب بلاستيكية تساعد في ضبط درجات الحرارة والرطوبة وتعتبر هذه الفاكهة من الأغلى ثمنا في الأسواق حيث يتجاوز سعر الكيلو الواحد مئتي جنيه لما لها من طعم فاخر وفوائد علاجية متعددة تجعلها توازي الذهب في قيمتها الغذائية والطبية.