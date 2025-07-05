الرياض - كتبت رنا صلاح - تعاني كثير من النساء من مشكلات تلف الشعر الناتج عن الاستخدام المفرط للصَبغات وأدوات التصفيف الحرارية أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ما يفقد الشعر بريقه وصحته الطبيعية

شعرك هيوصل لنص ضهرك.. وصفة سحرية لعلاج الشعر التالف وتنعيمه خلال أيام | جربيها مش هتندمي

ولمن تبحث عن حلول فعالة وطبيعية بعيدًا عن المنتجات الكيميائية باهظة الثمن يقدم موقع Medium وصفة منزلية بسيطة بمكونات متوفرة في كل مطبخ تساهم في ترميم الشعر من الداخل وتقوية جذوره مع استعادة نعومته ولمعانه من الاستخدام الأول.

وقد جاءت مكونات هذه الوصفة على النحو التالي:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

صفار بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من خل التفاح (اختياري لتوازن درجة الحموضة)

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بمزج جميع المكونات في وعاء نظيف حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

طبّقي الخليط على شعر جاف ونظيف وركّزي على الأطراف والمناطق المتقصفة.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 40 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو خالٍ من الكبريتات باستخدام ماء فاتر لإزالة أي بقايا.

لأفضل النتائج استخدمي هذا القناع مرة واحدة أسبوعيًا وقلّلي من استخدام أدوات التصفيف الحراري خلال فترة العلاج لمنح شعرك فرصة حقيقية للتعافي واستعادة قوته ولمعانه.

يمكنك تخصيص هذه الخلطة حسب احتياجات شعرك فإذا كان شعرك دهنيًا قللي كمية الزيوت وإذا كان جافًا أو مجعدًا يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللوز الحلو أو زيت اللافندر لتحفيز النمو وتهدئة الفروة.