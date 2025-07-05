«كنز مستخبي عنك».. نبات موجود بالقرب منك دون أن تعلم أنه يعيد اليك الشباب حتى لو العمر فوق الـ70 سنة!! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تلعب الفيتامينات دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الجسم، ولا سيما صحة البشرة التي تعكس العناية الداخلية والخارجية معًا، ومن أبرز هذه المصادر الطبيعية التي تزود البشرة بالفيتامينات والمعادن الضرورية، عشبة البقلة، والتي تعتبر كنزًا غذائيًا متكاملًا يمنح البشرة نضارة وشبابًا دائمين، فتحتوي هذه النبتة على مجموعة غنية من الفيتامينات، مثل فيتامين أ الذي يعمل على تجديد الخلايا وتحسين لون البشرة، وفيتامين ج الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويحد من ظهور التجاعيد، كما تحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، والتي تساعد في تقوية البشرة وزيادة مقاومتها للعوامل الخارجية الضارة، مما يجعل استخدامها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن مظهر صحي ومشرق.

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البقلة ليست مجرد نبتة عادية، بل تعتبر علاجًا طبيعيًا فعالًا بفضل خصائصها التي تساعد على تنظيف البشرة بعمق، والتخلص من الشوائب والخلايا الميتة التي تسد المسام، هذا التنظيف العميق يمنح البشرة إشراقًا واضحًا، ويساهم في توحيد لونها، كما أن البقلة تنظم إفراز الزيوت الطبيعية في البشرة، مما يجعلها مناسبة تمامًا للبشرة الدهنية والمعرضة لظهور الحبوب، ومن خلال احتوائها على عناصر مغذية تعمل على تقوية البشرة، تساهم البقلة في تجديد الخلايا وحمايتها من الجفاف والتهيج، فتمنح الجلد ملمسًا ناعمًا ومظهرًا أكثر حيوية، ومن المذهل أن تأثير هذه النبتة يظهر حتى على البشرة المتقدمة في السن، مما يجعلها حلاً فعالًا للحفاظ على الشباب الطبيعي.

طريقة تحضير ماسك البقلة واستخدامه

لتحضير ماسك طبيعي من عشبة البقلة للبشرة، اتبعي الخطوات التالية:

اقطعي نصف كوب من أوراق الرجلة الخضراء.

ضعيها في الخلاط الكهربائي.

أضيفي كوب ونصف من الماء الفاتر.

شغلي الخلاط حتى تحصلي على خليط متجانس.

استخدمي قطعة من القطن لتوزيع الماسك على الوجه.

كرري هذا الماسك يوميًا لمدة أسبوع للحصول على نتائج فعالة، فالبشرة تحتاج وقتًا لامتصاص الفوائد واستعادة نضارتها، بعد انتهاء المدة المحددة، يفضل شطف الوجه بالماء البارد لتنشيط الدورة الدموية وإغلاق المسام. ومن المهم استخدام جل الألوفيرا أو تونر طبيعي بعد الماسك لترطيب البشرة والحفاظ على رطوبتها، الاستمرار في هذه الخطوات يمنح البشرة مرونة طبيعية ويحافظ على إشراقها الدائم.