الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن تتزايد فيه الأمراض العصبية والمعرفية، وتزداد المخاوف من خطر فقدان الذاكرة مع التقدّم في السن، تبرز عشبة “إكليل الجبل” (الروزماري) كأحد أعظم الهدايا التي منحتها الطبيعة للإنسان فالعشبة المعروفة برائحتها الزكية وطعمها اللاذع، أثبتت الدراسات الحديثة أن لها قدرة مذهلة على:

معجزة نزلت من السماء .. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف

تقوية الذاكرة القصيرة والطويلة

تنشيط خلايا الدماغ وتحفيز الروابط العصبية

إعادة بناء الأنسجة التالفة في المخ

الحماية من الزهايمر والخرف المبكر

كيف تعمل هذه العشبة في دماغك؟

إكليل الجبل يحتوي على مركبات فعالة مثل:

الكارنوسيك أسيد (Carnosic acid): مادة تحفّز إنتاج الإنزيمات الواقية لخلايا الدماغ

الفلافونويدات ومضادات الأكسدة: تمنع تلف الخلايا العصبية الناتج عن الجذور الحرة

الروزمارينيك أسيد: مضاد للالتهاب يُقلل من تآكل خلايا المخ مع الزمن

كما تعمل هذه المركبات على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يزيد التركيز ويعزز الانتباه.

مفاجأة.. وتأثير مضاد للسرطان!

الأبحاث الحديثة أظهرت أن مستخلص إكليل الجبل قد يلعب دورًا فعّالًا في مكافحة الخلايا السرطانية، خاصة في:

سرطان الثدي

سرطان القولون

سرطان الدم (اللوكيميا)

حيث تساعد المركبات النشطة في العشبة على إبطاء نمو الخلايا الخبيثة، وتحفيز الجهاز المناعي لمحاربتها.

طريقة الاستخدام الصحيحة

للحصول على فوائد إكليل الجبل، يمكن استخدامه بعدّة طرق:

شاي الروزماري:

اغلي كوب ماء، وضع فيه ملعقة صغيرة من أوراق إكليل الجبل المجففة.

اتركه يُنقع لمدة 5-7 دقائق، ثم اشربه دافئًا مرة واحدة يوميًا.

استنشاق البخار:

غلي أوراق العشبة واستنشاق بخارها يُساعد على تنشيط الدماغ فورًا.

زيت إكليل الجبل:

يستخدم موضعيًا لتدليك الرأس، ويُعتقد أنه يُنشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويحسن الذاكرة.