الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الخضروات مصدرًا أساسيًا للفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ويأتي الجرجير في مقدمتها لما يحتويه من تركيبة غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة. فرغم بساطته، إلا أن الجرجير يضم عناصر غذائية قد يغفل عنها الكثيرون، حيث يساهم في تعزيز المناعة وحماية الجسم من العديد من الأمراض، بفضل مكوناته الطبيعية التي تدعم الصحة العامة وتقي من المشكلات المزمنة.

معجزة ربانية بكل المقاييس .. عشبة سحرية بخمسة جنيه تحارب الشيخوخة وتضبط السكر في الدم وتحمي من الجلطات .. حل

أبرز 10 فوائد للجرجير، الذي يعد أحد مكونات مائدة الطعام عند الفقراء والأغنياء على السواء لأن تناوله يوفر للجسم فوائد متنوعة، تساهم في حمايته من الأمراض المزمنة مثل السكري ومحاربة الشيخوخة، إضافة إلى كونه منشطا عاما للجسم.

إليك أبرز الفوائد التي يتميز بها الجرجير: