"متجيش تقول معرفش!!".. تحذير صادم من طبيب بشأن خطأ كارثي يرتكبه الكثيرون عند تناول العنب.. لن تصدق

الرياض - كتبت رنا صلاح - في تحذير طبي خطير قد يغفل عنه الكثيرون، كشف أحد الأطباء المختصين عن خطأ شائع وكارثي يقع فيه الكثير من الأشخاص عند تناول العنب، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية غير متوقعة وخطيرة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ما هو هذا الخطأ؟

أكد الطبيب أن غسل العنب بطريقة غير صحيحة أو تجاهل غسله تمامًا يُعد من أبرز الأخطاء التي يرتكبها الناس، مشيرًا إلى أن قشرة العنب تحتوي في كثير من الأحيان على مبيدات حشرية ومواد كيميائية تُستخدم أثناء الزراعة، والتي قد لا تزول بالماء فقط إذا لم يُغسل جيدًا وبطريقة صحيحة.

وأضاف أن بعض الأشخاص يفضلون تناول العنب مباشرة من الثمرة دون غسيل، ظنًا منهم أنه آمن، وهو اعتقاد خاطئ تمامًا، بل ويُعرض الجسم لمواد سامة قد تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي أو تحسس جلدي أو حتى التسمم في بعض الحالات.

الطريقة الصحيحة لغسل العنب قبل تناوله:

ينصح الأطباء باتباع الخطوات التالية قبل تناول العنب لضمان سلامته:

1. نقع العنب في ماء فاتر ممزوج بخل أبيض لمدة 10 دقائق.

2. شطفه جيدًا بالماء الجاري.

3. يُفضل تجفيفه بفوطة نظيفة قبل تقديمه.

الفئات الأكثر عرضة للخطر:

الأطفال.

الحوامل.

مرضى الكبد والكلى.

كبار السن.

هؤلاء يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على غسل العنب جيدًا قبل تناوله لتجنب أي مضاعفات صحية.

ماذا قال الطبيب في النهاية؟

اختتم الطبيب تصريحه قائلًا: