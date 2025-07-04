الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التقدم في العمر، والتعرض المستمر لأشعة الشمس، والتوتر، والسهر، تبدأ علامات التعب في الظهور على البشرة، خاصة في منطقة الوجه والعينين وتتمثل هذه العلامات في التجاعيد الدقيقة، الانتفاخ تحت العين، والهالات السوداء، مما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول سريعة وفعالة لاستعادة إشراقة البشرة وشبابها ولأن الكولاجين هو العنصر الأساسي في الحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها، نقدم لكِ في هذا المقال وصفة طبيعية لتحضير كولاجين منزلي 100%، بمواد بسيطة ومتوفرة، وآمنة على البشرة، تظهر نتائجها بوضوح خلال 20 يومًا فقط من الاستخدام المنتظم.

"سر جمال المغربيات"... طريقة عمل كولاجين منزلي يخلصك من تجاعيد الوجه و العين والانتفاخات والهالات

الكولاجين هو بروتين أساسي في الجسم يوجد بكثرة في الجلد، ويمنحه التماسك والنعومة، ولكن مع التقدم في السن يقل إنتاجه، فتظهر التجاعيد وتفقد البشرة مرونتها.

ولأن الكريمات التجارية غالية الثمن، نقدم لكِ بديلاً طبيعيًا وآمنًا واقتصاديًا، يحفز الجلد على إنتاج الكولاجين ويغذيه بعمق.

المكونات:

ملعقة كبيرة من جيل الصبار (الألوفيرا)

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E (أو كبسولة واحدة)

نصف ملعقة صغيرة من نشا الذرة

ملعقة صغيرة من ماء الورد النقي

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

ملعقة صغيرة من عصير الخيار أو ماء الخيار المصفّى

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، ضعي جيل الصبار وأضيفي إليه ماء الورد ونشا الذرة.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تذوب النشا تمامًا ويصبح القوام شبه كريمي.

أضيفي زيت فيتامين E وزيت اللوز وعصير الخيار وقلّبي مرة أخرى حتى تتجانس جميع العناصر.

احفظي الخليط في عبوة صغيرة نظيفة محكمة الغلق داخل الثلاجة (تدوم لمدة 7 أيام فقط).

طريقة الاستخدام: