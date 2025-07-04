الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل ازدياد مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك المزمن، يسعى الكثيرون للبحث عن حلول طبيعية فعّالة وآمنة لتنظيف القولون، ومن بين أهم الأعشاب التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال، تبرز عشبة السنا التي لطالما استُخدمت في الطب الشعبي لتليين الأمعاء والمساعدة في التخلص من البراز المتحجر، ويجهل البعض أنها متوفرة في مطبخ كل بيت تقريبًا.

«سر محدش هيقولهولك»!!… عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص

القولون هو جزء أساسي من الجهاز الهضمي، يربط بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم، ويتكوّن من عدة أجزاء تلعب دورًا مهمًا في امتصاص الماء والمواد المغذية المتبقية، ومن ثم دفع الفضلات خارج الجسم، فعندما تتراكم الفضلات، قد يتأثر أداء القولون وتظهر أعراض مثل الانتفاخ والإمساك، لذا فإن تنظيف القولون بشكل دوري يساهم في تحسين الصحة العامة.

عشبة السنا ودورها في تطهير القولون

تعد عشبة السنا من أقوى الملينات الطبيعية، وتعمل على تحفيز حركة الأمعاء وتسهيل مرور الفضلات، لتحضيرها، تنقع أوراق السنا في ماء مغلي مثل الشاي، ويمكن تحسين المذاق بإضافة القرفة أو الزنجبيل، ولكن ينصح باستخدامها بحذر وتحت إشراف طبي، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة أو النساء الحوامل.

الليمون والدردار الأحمر كمكونات مساعدة

مشروب الليمون مع العسل والماء الفاتر يستخدم صباحًا لتطهير القولون وتقوية المناعة، كذلك، يعرف الدردار الأحمر بفعاليته في تهدئة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، ويُستخدم لعلاج كل من الإسهال والإمساك، مع ضرورة شرب كميات وفيرة من الماء عند تناوله لضمان أفضل نتائج.