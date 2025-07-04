الرياض - كتبت رنا صلاح - تبحث العديد من النساء والفتيات عن حلول فعالة لمشاكل البشرة التي تتفاقم بفعل التعرض المستمر لأشعة الشمس والتغيّرات الهرمونية هذه المشاكل قد تؤدي إلى ظهور التصبغات والبثور وفقدان نضارة الوجه، إلا أن الطبيعة ما زالت تقدم لنا حلولًا فعالة وبسيطة، أبرزها: السدر، ذلك النبات الذي استُخدم قديمًا في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الجلد والشعر.

«ازاي مكنتش اعرفها من زمان!!»… عشبة مهملة في كل بيت تحل جميع مشاكل البشرة أول استخدام.. سر الجمال الطبيعي

السدر يعتبر من المكونات الطبيعية الغنية بالفوائد التجميلية، وله قدرة مدهشة على تنظيف البشرة بعمق وتوحيد لونها، بل والمساهمة في مكافحة علامات التقدم في السن، ما جعله يوصف مؤخرًا بـ”سر الشباب الدائم”.

تركيبة ماسك السدر المجدد للبشرة

لتحضير قناع فعّال يمنحك بشرة نضرة من الاستخدام الأول، إليكِ المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق أوراق السدر.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ماء دافئ (حسب الحاجة).

طريقة التحضير والتطبيق

1. في وعاء مناسب، اخلطي مسحوق السدر مع الزبادي جيدًا حتى يتجانسا.

2. أضيفي ماء الورد تدريجيًا مع التقليب، ثم الماء الدافئ للحصول على قوام متوسط لا سائل ولا سميك.

3. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

5. يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على نتائج دائمة وتحسن ملحوظ في ملمس ونضارة البشرة.

فوائد ماسك السدر للبشرة

يساعد في تقليل البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس.

ينظف البشرة من الأعماق ويزيل الأوساخ المتراكمة.

يعمل على تهدئة التهيجات وتوحيد لون البشرة.

يمنح الجلد نعومة ومظهرًا صحيًا وشابًا.

بتطبيق هذا القناع بانتظام، ستلاحظين فرقًا كبيرًا في نضارة بشرتك ومرونتها السدر ليس فقط علاجًا طبيعيًا، بل هو موروث جمالي قديم يستحق أن يعود إلى روتين العناية بالبشرة.