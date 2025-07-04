الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث كثير من مرضى السكري عن خيارات غذائية آمنة تمنحهم الفائدة دون أن تؤثر سلبا على مستويات السكر في الدم ويعد البطيخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثيرين لكن تظل التساؤلات حول مدى ملاءمته للمصابين بهذا المرض المزمن

اعرف الحقيقة هل البطيخ مناسب لمرضى السكري أم لا

يحتوي البطيخ على سكر طبيعي وهو ما يثير القلق لدى بعض المرضى لكن الحقيقة أن تناول البطيخ يمكن أن يكون آمنا إذا تم الالتزام بكميات معتدلة وتوازن غذائي مناسب

البطيخ غني بالماء ويحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مقارنة بأنواع فواكه أخرى

تناوله بكمية محدودة يقلل من احتمالية ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم

اختيار الشكل الكامل للبطيخ أفضل من العصير لاحتوائه على ألياف تبطئ امتصاص السكر

دور المؤشر الجلايسيمي في تحديد تأثير البطيخ

يعتمد مدى تأثير البطيخ على الجسم على مؤشره الجلايسيمي وهو ما يعرف بسرعة دخول السكر إلى مجرى الدم بعد تناول الطعام ويجب الانتباه إلى هذه القيمة عند إدراجه في النظام الغذائي

البطيخ يمتلك مؤشرا جلايسيميا مرتفعا لكنه يحمل حملا جلايسيميا منخفضا عند تناوله بكميات معقولة

التركيز على كمية الاستهلاك وليس فقط نوع الطعام هو المفتاح في التحكم بمستويات السكر

ينصح بتناول البطيخ مع أطعمة تبطئ امتصاص السكر مثل المكسرات أو البذور أو الزبادي

كيف تؤثر الكمية على نسبة السكر في الدم

كمية البطيخ التي يتناولها الفرد تلعب دورا رئيسيا في تحديد تأثيره على مستويات السكر لذلك ينبغي حساب الحصة الغذائية بشكل دقيق خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا خاصا بالسكري

شريحة متوسطة من البطيخ تحتوي على نحو سبعة عشر جراما من السكر الطبيعي

التحكم في كمية الفاكهة يمكن أن يمنع التقلبات الكبيرة في مستويات الجلوكوز

دمج البطيخ ضمن وجبة كاملة يحقق توازنا في السعرات والعناصر الغذائية

نصائح غذائية عند تناول البطيخ لمرضى السكري

توجد بعض الإرشادات التي تساعد مرضى السكري على تناول البطيخ بطريقة صحية دون تعريض صحتهم للخطر مع الحفاظ على نمط غذائي متزن ومناسب لحالتهم

تجنب تناول البطيخ مع أطعمة تحتوي على كربوهيدرات عالية أو سكر مضاف

يفضل تناوله في صورته الطبيعية دون إضافة سكر أو معالجات صناعية

يمكن دمجه في وجبات مثل سلطة الفواكه أو مع الزبادي كمصدر بروتين مفيد

مراقبة تأثير البطيخ على الجسم

بعد تناول البطيخ من الضروري أن يقوم المريض بقياس مستويات السكر بشكل منتظم لتحديد مدى استجابة الجسم لهذا النوع من الطعام وتعديل النظام الغذائي إذا لزم الأمر

قياس السكر بعد الأكل يساعد في معرفة تأثير الوجبة على الجسم

الاستجابة تختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية العامة ومستوى النشاط

التواصل مع أخصائي تغذية مهم لتخصيص خطة غذائية فردية

يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ ضمن كميات محددة وضمن وجبات متوازنة بشرط مراقبة تأثيره على مستوى السكر في الدم وتجنب العصائر أو السكريات المضافة والحرص على تنويع الطعام لضمان صحة مثالية