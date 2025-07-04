الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر شرب الماء الدافئ بالليمون قبل النوم من العادات المفيدة للصحة، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد الكبد على التخلص من السموم كما يساهم في تحسين الهضم والتقليل من الانتفاخ، مما يجعله خيارا مثاليا لمن يسعى لتقليل دهون البطن.

"ياريتيني عرفتها من زمان"....3 مشروبات تنقى الجسم من السموم وتذيب دهون البطن بسرعة البرق

أروع 3 مشروبات تنسف دهون البطن

أصبح خل التفاح من الخيارات الشائعة بفضل فوائده العديدة، خاصة في إنقاص الوزن يمكن لتناول ملعقة من خل التفاح ممزوجة بكوب ماء قبل النوم أن يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الطعام ليلا كما أن حمض الأسيتيك الموجود فيه يقلل من تخزين الدهون في الجسم.

حليب اللوز

حليب اللوز خيار صحي بفضل انخفاض سعراته الحرارية وغناه بالعناصر الغذائية يمكن مزجه مع موزة وملعقة من زبدة الفول السوداني للحصول على مشروب مغذ ولذيذ هذا المزيج يمد الجسم بالبروتين والدهون الصحية، ويشبع الجوع الليلي مع دعم فقدان الدهون خلال النوم.

مشروب الكركم بالحليب

الحليب بالكركم، سواء كان من مصادر حيوانية أو نباتية، يعد من المشروبات المهدئة والمفيدة ليلا يحتوي الكركم على مادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تدعم عملية الأيض والصحة العامة، مما يجعله مشروبا مناسبا للمساعدة في فقدان الوزن والاسترخاء قبل النوم.

ماء جوز الهند على معدة فارغة

يعتبر ماء جوز الهند خيارا منعشا وخفيفا قبل النوم، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالإلكتروليتات، ما يساهم في ترطيب الجسم ليلاً كما أن السكريات الطبيعية الموجودة فيه يمكن أن ترضي الرغبة في تناول الحلويات دون التسبب في زيادة الوزن.