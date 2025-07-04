الرياض - كتبت رنا صلاح - إن أمراض القلب هو المصطلح الأكثر رعبا للملايين من البشر حول العالم، تُعد صحة القلب من العوامل الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مختلف أعضاء الجسم، ولا سيما الأطراف السفلية، فقد تُرسل القدمين إشارات تحذيرية مبكرة عن وجود خلل خطير في القلب قد يكون مهددًا للحياة إذا لم يُكتشف ويُعالج في الوقت المناسب، فبعض الأعراض التي قد تبدو بسيطة، مثل التورم، أو تغير لون الجلد، أو الشعور بالخدر، قد تكون في الواقع مؤشرات على أمراض قلبية مزمنة مثل ضعف عضلة القلب أو فشل القلب الاحتقاني، لذا فإن الانتباه إلى هذه العلامات الظاهرة في القدمين يُعد خطوة بالغة الأهمية للوقاية من مضاعفات خطيرة.

احذر قبل فوات الاوان .. هذه العلامات إذا ظهرت في القدمين فهي تشير إلي مرض قاتل في القلب هيوديك القبر علطول

قصور القلب تحدث لدى أكثر من 180 الف حول العالم وذلك وفق لتقارير وزارة الصحة العالمية ويوضح خبراء المنظمات الصحية العالمية في العالم أجمع أن هناك بعض المؤشرات التى قد تظهر على الإنسان تعد علامة أو مؤشر لأمراض القلب، ومن أبرز هذه المؤشرات تكون فى القدمين وتظهر بشكل واضح فى الشرايين الطرفية للقدمين حيث نجد أن هناك تكتلات فى الشرايين تعيق تدفق الدم إلى القدمين.

أبرز مؤشرات وجود أمراض في القلب

من أبرز العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود خلل خطير في القلب ومنها الشعور بتشنجات متكررة في القدمين، الإحساس بعدم الراحة أو الألم عند المشي لمسافات قصيرة، ظهور تقرحات في أصابع القدم، بالإضافة إلى تغير لون جلد الساقين وبطء نمو أظافر القدم، وتوصي المنظمات الصحية باتباع نمط حياة صحي للوقاية من هذه المشكلات، ويشمل ذلك ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات وفيرة من الفواكه والخضروات الطازجة، مع تجنب المكملات الغذائية الصناعية، والتقليل من استهلاك الدهون، والإقلاع الفوري عن التدخين لما له من تأثير سلبي مباشر على صحة القلب وزيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية.