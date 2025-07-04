الرياض - كتبت رنا صلاح - في رحلة البحث عن الصحة والشباب والحيوية، قد ينفق البعض أموالًا طائلة على المكملات الكيميائية والعلاجات الصناعية، بينما يكون الحل الحقيقي بين أيدينا، في مطبخنا أو بين أعشابنا اليومية. إنها عشبة طبيعية سحرية، تُعد من أقدم ما عرفه الطب الشعبي، ووصفت بأنها “إكسير الشباب” لما تحمله من فوائد مذهلة للجسم والعقل، حتى لمن تجاوزوا السبعين والأجمل من ذلك؟ أنها موجودة في بيتك.. وربما تستهين بها دون أن تعرف أنها كنز رباني لا يُقدّر بثمن!

«كنز رباني موجود في بيتك» .. عشبة سحرية تعيد الشباب والقوة حتى لو عمرك فوق 70 سنة .. طريقة الاستخدام؟

إنها الحلبة، العشبة الذهبية التي استخدمها القدماء في الطب والتغذية، وتُعرف بقدرتها على تقوية الجسم، وتحسين الذاكرة، وتحفيز النشاط البدني، وتعزيز الصحة العامة بطريقة طبيعية وآمنة.

فوائد الحلبة لمن هم فوق سن السبعين:

1. تعزيز الطاقة العامة والقوة البدنية

الحلبة تحتوي على مركبات طبيعية تُنشّط الدورة الدموية، وتُحفّز إنتاج الطاقة في الخلايا، مما يُعيد النشاط والحيوية لكبار السن.

2. دعم المفاصل والعظام

تُعد غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، مما يجعلها ممتازة لتقوية العظام ومنع هشاشتها، خاصة مع التقدّم في العمر.

3. تحسين الذاكرة والوظائف العقلية

تُحفّز تدفق الدم إلى الدماغ، وتُساهم في تقوية الذاكرة والتركيز، ومقاومة أعراض الشيخوخة الذهنية مثل النسيان أو التشتت.

4. ضبط نسبة السكر في الدم

أثبتت الدراسات أن الحلبة تُبطئ من امتصاص الكربوهيدرات وتُحسّن حساسية الأنسولين، ما يُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي وآمن.

5. تحفيز القدرة الجنسية وتحسين المزاج

الحلبة ترفع من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وتُساهم في زيادة الرغبة والقدرة، إلى جانب تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب الخفيف.

طريقة الاستخدام الصحيحة:

الطريقة الأولى: مشروب الحلبة الساخن

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة.

كوب ماء مغلي.

تُنقع لمدة 10 دقائق، ثم تُصفّى وتشرب.

يُشرب مرة صباحًا ومرة قبل النوم.

الطريقة الثانية: الحلبة بالعسل

تُطحن الحلبة وتُخلط بملعقة من العسل الطبيعي.

تُتناول ملعقة صغيرة يوميًا على الريق.

فعالة جدًا لمن يعانون من ضعف عام أو ضعف في المناعة.

الطريقة الثالثة: الحلبة مع الحليب