الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن يبحث فيه الجميع عن إكسير الشباب الدائم، ودواء طبيعي يعيد للجسد قوّته وحيويته، يظهر لنا كنز رباني لا يُقدر بثمن، متاح في كل بيت عربي أو في محلات العطارة بثمن زهيد، لكنه يحمل بين أوراقه وقلب جذوره فوائد مذهلة للإنسان، خاصة لمن تخطوا سن السبعين إنها عشبة خارقة، تُعيد لك النشاط، وتُنعش جسدك، وتُقاوم آثار الشيخوخة والتعب والضعف العام فما هي هذه العشبة؟ وكيف تستخدمها لتحصد كامل فوائدها؟

«كنز رباني لا يقدر بثمن» .. عشبة طبيعية من عند العطار تمنح القوة والشباب حتى لو عمرك فوق 70 سنة .. طريقة

عشبة الجنسنج تُعد من أشهر وأقوى النباتات الطبية على الإطلاق، وهي جذر نباتي يُستخدم منذ آلاف السنين في الطب الصيني والبديل، لما له من أثر مباشر على تقوية الجسم، وتنشيط الدماغ، وتأخير الشيخوخة، ويُعرف بأنه مقوٍّ عام للطاقة والمناعة والعقل والذاكرة.

فوائد الجنسنج للصحة وخاصة بعد سن السبعين:

زيادة الطاقة والنشاط

الجنسنج يعزز من إنتاج الطاقة في الخلايا، ويُخفف من الشعور بالتعب والإرهاق، ما يجعله مثاليًا لكبار السن الذين يعانون من ضعف عام أو خمول دائم.

تحسين الذاكرة والتركيز

يساهم في تنشيط الدورة الدموية في الدماغ، ويزيد من تدفق الأوكسجين، مما يُساعد في تقوية الذاكرة، وزيادة التركيز، ومحاربة الزهايمر المبكر.

رفع القدرة والمناعة الجنسية

يُطلق عليه في بعض الثقافات “المنشط الطبيعي”، لأنه يعزز الأداء الجنسي لدى الرجال والنساء، ويزيد من الرغبة والقدرة والتحمل بشكل طبيعي وآمن.

محاربة الشيخوخة وتجديد الخلايا

يحتوي الجنسنج على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، ما يؤخر ظهور علامات التقدّم في السن ويحافظ على نضارة البشرة وشباب الخلايا.

دعم جهاز المناعة

يقوّي مناعة الجسم ضد الأمراض والفيروسات، ويقلل من احتمالات الإصابة بالعدوى خاصة في فصل الشتاء أو لدى المسنين.

طريقة الاستخدام:

الطريقة الأولى: مشروب الجنسنج الساخن

ملعقة صغيرة من مسحوق الجنسنج.

كوب ماء مغلي.

يُنقع لمدة 10 دقائق ثم يُشرب صباحًا على الريق.

مرة واحدة يوميًا تكفي لتعزيز الطاقة والمناعة.

الطريقة الثانية: كبسولات الجنسنج

تتوفر في الصيدليات كمكمل غذائي.

يُؤخذ قرص واحد يوميًا بعد الإفطار.

الطريقة الثالثة: إضافته إلى العسل أو الزبادي

يُمزج نصف ملعقة من مسحوق الجنسنج مع ملعقة من العسل الطبيعي.

يُتناول يوميًا صباحًا كمنشط طبيعي شامل.