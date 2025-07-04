الرياض - كتبت رنا صلاح - في زحام الأدوية الكيميائية والمكملات الصناعية، يغفل الكثيرون عن كنوز طبيعية مذهلة موجودة بين أيدينا، قادرة على قلب موازين الصحة بالكامل نتحدث اليوم عن عشبة طبيعية خارقة، قد تكون موجودة في مطبخك أو في متناول يدك، لكنها تملك قدرة سحرية على تنظيم السكر في الدم، ومحاربة التجاعيد، وتعزيز الشباب والحيوية حتى في سن السبعين فهل يُعقل أنك كنت تجهل هذه المعجزة طوال حياتك؟ بالفعل، ضاع عمرك وأنت لا تعرفها!

ضاع عمرك وانت متعرفش» .. عشبة طبيعية تضبط مستوي السكر في الدم وتحارب الشيخوخة والتجاعيد وتمنح القوة والشباب

إنها عشبة القراص، والتي يُطلق عليها في بعض المناطق اسم “الحريق” أو “النعمان البري”، وهي نبات بري غني بالعناصر الغذائية النادرة التي يحتاجها الجسم، وتُستخدم في الطب الشعبي منذ قرون لعلاج أمراض مزمنة وتحسين الوظائف الحيوية.

الفوائد الصحية لعشبة القراص:

1. تنظيم السكر في الدم

القراص يحتوي على مركبات نشطة تُحفّز البنكرياس على إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي، مما يساهم في خفض نسبة الجلوكوز بالدم، ويُعدّ علاجًا طبيعيًا مساعدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

2. محاربة الشيخوخة والتجاعيد

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجلد من التلف، وتُعزز إنتاج الكولاجين، ما يُساعد في شد البشرة وتقليل التجاعيد واستعادة نضارة الوجه.

3. تعزيز القوة والطاقة

القراص يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن تعزز من نقل الأكسجين إلى العضلات، وتحفّز نشاط الجسم وتحارِب الإرهاق المزمن، مما يجعله مثاليًا لمن هم فوق سن السبعين.

4. تقوية العظام والمفاصل

يُساعد في تقوية العظام لاحتوائه على الكالسيوم والسيليكا، ويُخفف آلام المفاصل والعضلات، ويُستخدم كمضاد طبيعي للالتهاب.

طريقة الاستخدام الصحيحة:

أولاً: شاي القراص

ملعقة كبيرة من أوراق القراص المجففة.

كوب ماء مغلي.

تُنقع الأوراق لمدة 10 دقائق وتُصفّى وتشرب.

مرتان يوميًا: صباحًا ومساءً.

ثانيًا: مسحوق القراص

يُطحن الجاف ويُضاف إلى الزبادي أو الشوربة.

ملعقة صغيرة يوميًا تُكفي لتعزيز المناعة والطاقة.

ثالثًا: منقوع القراص للبشرة