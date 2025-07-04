الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على مستويات الأنسولين وسكر الدم إلى جانب الأدوية وتعديلات نمط الحياة، يمكن لبعض العلاجات التكميلية، مثل الأعشاب والمكملات الغذائية، أن تساهم في دعم السيطرة على المرض فبعض هذه الأعشاب قد تخفف الأعراض وتقلل من خطر حدوث المضاعفات عند استخدامها مع العلاج التقليدي وفيما يلي أبرز الأعشاب التي قد يستفيد منها مرضى السكري:

"يابخت اللي يعرفها"... لمرضى السكري 7 أعشاب تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم – مش هتحتاج

الحلبة

تعرف الحلبة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز تحمل الجلوكوز كما أن الألياف الموجودة فيها تبطئ امتصاص الكربوهيدرات والسكريات، مما يساعد على تنظيم سكر الدم بشكل أفضل.

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسكري، ويساهم في تقليل مستويات الدهون وتحسين حساسية الجسم للأنسولين كما يستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج مشاكل الهضم والالتهابات.

الصبار (الألوفيرا)

يستخدم الصبار في الطب الشعبي في العديد من الثقافات، ويعرف بقدرته على تقليل الالتهابات وتحسين الهضم كما تشير الدراسات إلى دوره في الحد من الالتهابات المرتبطة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري.

الكركم

الكركم غني بمركب الكركمين، الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم كما أن له تأثيرات إيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية ويدعم التحكم في الوزن.

أوراق الكاري

تحتوي أوراق الكاري على معادن مهمة تساعد في تنظيم مستويات السكر، كما تساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وتقليل الإجهاد التأكسدي ينصح بمضغ بضع أوراق منها صباحا على معدة فارغة.

الثوم

الثوم معروف بخصائصه المضادة للسكري، ويحتوي على مركبات الكبريت التي تقلل الأكسدة وتحسن من مستويات الكوليسترول تناول فصين إلى ثلاثة فصوص من الثوم يوميًا على معدة فارغة قد يدعم صحة القلب ويقلل من المضاعفات المرتبطة بالسكري.