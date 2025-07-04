"مستحيل تخطر علي بالك"....ذهب الصحراء تزرع في مصر تضبط مستوي السكرتقضي علي الأمساك والسرطان 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر التين الشوكي من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية والدهون، كما يساهم محتواه من الألياف في تعزيز الإحساس بالشبع لفترة أطول لذلك، فإن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، قد يساعد على خسارة الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

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يحتوي التين الشوكي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يقلل خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية التي ترتبط بأمراض القلب والسمنة.

تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت بعض الأبحاث أن مستخلصات التين الشوكي، وخاصة من الأغصان وليس الثمار المشوية، قد تساعد في خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني لكن ما زالت هناك حاجة لدراسات إضافية لتأكيد فعالية هذا التأثير على المدى الطويل.

حماية الكبد

يمتاز التين الشوكي بوفرة مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان قد يؤديان إلى تلف الكبد وتشير بعض الدراسات الحيوانية الأولية إلى أن هذه الفاكهة قد تحمي الكبد من بعض الأضرار، إلا أن نتائجها لا تزال غير مثبتة بشكل كافٍ على البشر.

دعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل غناه بالألياف، يساعد التين الشوكي على تحسين حركة الأمعاء والتخلص من السموم، كما قد تساهم بعض مركباته في حماية بطانة الأمعاء من التقرحات ومع ذلك، ينصح بعدم الإفراط في تناوله لتفادي أي آثار جانبية محتملة على الجهاز الهضمي.

تقليل الإجهاد التأكسدي

الإجهاد التأكسدي هو حالة ناتجة عن تراكم الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا وقد أظهرت بعض الدراسات أن التين الشوكي يعزز من مستوى مضادات الأكسدة في الجسم، مما يساعد في تقليل هذا الضرر لكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كان هذا التأثير كافيا للوقاية من الأمراض المرتبطة به.