بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة اقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد/اطالة/تنعيم! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد العناية بالشعر من الأمور الضرورية التي يبحث عنها الكثيرون، حيث يعتبر الشعر تاج الجمال الذي يعكس مظهر الإنسان ويعطيه الثقة بنفسه ومن بين المشكلات الشائعة التي يعاني منها العديد هو تجعيد أو تموج الشعر، لذا يلجأ البعض إلى طرق فرد الشعر للحفاظ على مظهره الناعم والترتيب الأنيق من الطرق الطبيعية الفعالة والمنتشرة في هذا المجال هي استخدام الخميرة لفرد الشعر.
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مقدمة عن الخميرة وفوائدها للشعر
الخميرة هي فطر وحيد الخلية يستخدم تقليديًا في الخبز والتخمير، لكنها تمتلك خصائص مفيدة جدًا للشعر والبشرة تحتوي الخميرة على العديد من الفيتامينات، ومن أبرزها فيتامينات مجموعة ب المعروفة بدورها الحيوي في تعزيز صحة الشعر، إلى جانب البروتينات والمعادن التي تساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه لذلك يعد استخدام الخميرة لفرد الشعر خيارًا طبيعيًا وآمنًا مقارنةً بالمواد الكيميائية التي قد تسبب أضرارًا للشعر وفروة الرأس.
خطوات طريقة فرد الشعر بالخميرة
للحصول على نتائج جيدة في فرد الشعر باستخدام الخميرة، ينصح باتباع الخطوات الآتية بدقة:
- يتم إحضار كمية مناسبة من الخميرة الطازجة أو الجافة، والتي تعادل حوالي ملعقتين كبار يضاف إليها كوب من اللبن الرائب أو الحليب الدافئ، ويخلط المزيج جيدًا حتى يتجانس ويتحول إلى خليط كريمي متجانس. يمكن أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل لزيادة الترطيب وتحسين رائحة الخلطة.
- بعد التحضير، يترك الخليط جانبًا لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة ليختمر، وهذه خطوة مهمة حتى تقوم الخميرة بتنشيط الإنزيمات المفيدة التي تساعد على تغذية الشعر وفتح مسام البشرة.
- قبل تطبيق الخلطة، يجب غسل الشعر بالماء الفاتر جيدًا لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، مع تجفيفه بالمنشفة بشكل لطيف حتى يكون رطبًا ولكن غير مبلل بالكامل.
- يبدأ تطبيق مزيج الخميرة واللبن من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر باستخدام الأصابع أو فرشاة مناسبة، مع تدليك خفيف لفروة الرأس لتعزيز امتصاص الفيتامينات وتحفيز الدورة الدموية.
- بعد توزيع الخلطة جيدًا، يُلف الشعر بغطاء بلاستيكي أو قبعة دش ويترك لمدة ساعة إلى ساعتين حسب رغبة المستخدم ومدى تحمل فروة الرأس.
- بعد انتهاء المدة المحددة، يشطف الشعر بالماء الفاتر فقط، مع تجنب استخدام الشامبو للحفاظ على الفيتامينات والعناصر المفيدة التي تم امتصاصها يمكن تكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.