الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل ارتفاع الوعي الصحي والرغبة في الاعتماد على الحلول الطبيعية، يتجه الكثيرون إلى المشروبات العشبية كبدائل داعمة للصحة، ومن بين تلك المشروبات، يبرز مغلي البقدونس كخيار فعّال يعزز مناعة الجسم ويساعد في الوقاية من مشاكل صحية متعددة بفضل تركيبته الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، كوب واحد يوميًا على الريق قد يحدث فارقًا ملموسًا في أيام قليلة، لكن بشرط تحضيره بالطريقة الصحيحة والاستمرار عليه.

"مشروب اخضر بيعمل معجزات!!"...كوب واحد من مغلي البقدونس علي الريق هيخلصك من 7 امراض خطيرة

للحصول على أفضل فائدة من هذا المشروب، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

قومي أولًا بغسل حزمة من أوراق البقدونس جيدًا بالماء البارد.

جففي الأوراق برفق باستخدام منشفة نظيفة.

انقعي البقدونس في ماء فاتر لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

في وعاء آخر، اغلي كوبًا من الماء حتى يصل إلى درجة الغليان.

اسكبي الماء المغلي مباشرة فوق أوراق البقدونس المنقوعة.

غطي الكوب واتركيه منقوعًا لمدة 10 دقائق.

صفيه واشربيه دافئًا على معدة فارغة، وكرري ذلك بشكل يومي.

الفوائد الصحية لمغلي البقدونس

الوقاية من السرطان: يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية، مثل الفلافونويد، التي تساعد في مكافحة الخلايا السرطانية.

دعم الكلى: يساهم في الحد من تكون الحصوات البولية وتحسين وظائف الكلى.

علاج التهابات المسالك البولية: يمتلك خصائص مدرّة للبول مما يساعد في تنظيف الجهاز البولي.

التخفيف من آلام الدورة الشهرية: يساهم في تنظيم الحيض وتخفيف أعراضه.

تحسين الهضم: يقلل من الغازات والانتفاخ، ويحسن حركة الأمعاء.

تحفيز الشهية: مفيد لمن يعانون من فقدان الشهية.

المساعدة على فقدان الوزن: يعمل كمدر طبيعي للسوائل، مما يساعد في التخلص من احتباس الماء.

تعزيز جهاز المناعة: يمد الجسم بفيتامينات A و C و E الضرورية لمناعة قوية.

مغلي البقدونس ليس مجرد مشروب عشبي، بل رفيق صحي يومي يمكن أن يغير من نمط حياتك نحو الأفضل إذا التزمت به بشكل صحيح.