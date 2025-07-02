هتدمر معدتك والقولون.. احذر تناول هذه الأطعمة على الريق تسبب لك العديد من الاضرار وتدمر الجهاز الهضمي!!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - في بداية يومك، قد تعتقد أن أي طعام يمكن أن يكون مفيداً طالما أنه يُشبع الجوع، لكن الحقيقة الصادمة أن بعض الأطعمة التي نتناولها على معدة فارغة قد تكون السبب الرئيسي وراء مشاكل في الهضم، وانتفاخات مزعجة، بل وقد تؤدي لتلف القولون والمعدة على المدى البعيد! نعم، عادات غذائية بسيطة نمارسها كل صباح دون أن ندرك عواقبها الصحية الخطيرة في هذا المقال، نكشف لك قائمة بأطعمة تُعتبر “قنابل صامتة” لصحة الجهاز الهضمي إذا تناولتها على الريق.. فاحذرها قبل فوات الأوان
أطعمة ينصح بالابتعاد عن تناولها على الريق.
في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على مجموعة من الأطعمة الشائعة التي إذا تم تناولها على الريق تسبب مشاكل مختلفة في في المعدة والقولون
- الفواكه الحمضية، وأخص بالذكر البرتقال والجريب فوت والليمون حيث إن تناول تلك الفواكه على الريق يرفع من معدل نسبه الحموضة في المعدة لذلك من الطبيعي أن يتم الشعور بحرقه المعدة وآلام وأوجاع وعدم الراحة.
- الأطعمة الحارة، هي الأخرى من الأطعمة التي تعزز من إفراز حمض المعدة لذلك لا بد وأن يتم الابتعاد عن تناول جميع الأطعمة الحارة على الريق حتى لا نتسبب في تهيج بطانة المعدة الداخلية.
- الزبادي، فنجد أنه على الرغم من هناك الكثير من الفوائد الصحية للزبادي إلا أنه عندما يقترن بتناوله على معده فارغة فهو يقتل البكتيريا النفعية الموجودة في المعدة ويسبب الشعور بالحموضة.
- الأطعمة المقلية والدهنية، حيث إن ذلك النوع من الأطعمة في الأساس يصعب هضمها ويزداد الأمر سوءا عندما يتم تناولها على الريق ونشعر بالثقل والانتفاخ في المعدة.