هتدمر معدتك والقولون.. احذر تناول هذه الأطعمة على الريق تسبب لك العديد من الاضرار وتدمر الجهاز الهضمي!!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - في بداية يومك، قد تعتقد أن أي طعام يمكن أن يكون مفيداً طالما أنه يُشبع الجوع، لكن الحقيقة الصادمة أن بعض الأطعمة التي نتناولها على معدة فارغة قد تكون السبب الرئيسي وراء مشاكل في الهضم، وانتفاخات مزعجة، بل وقد تؤدي لتلف القولون والمعدة على المدى البعيد! نعم، عادات غذائية بسيطة نمارسها كل صباح دون أن ندرك عواقبها الصحية الخطيرة في هذا المقال، نكشف لك قائمة بأطعمة تُعتبر “قنابل صامتة” لصحة الجهاز الهضمي إذا تناولتها على الريق.. فاحذرها قبل فوات الأوان

أطعمة ينصح بالابتعاد عن تناولها على الريق.

في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على مجموعة من الأطعمة الشائعة التي إذا تم تناولها على الريق تسبب مشاكل مختلفة في في المعدة والقولون