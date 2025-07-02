الرياض - كتبت رنا صلاح - قد تبدو الضحكة عنوانا للسعادة وقد يظن الكثيرون أن الابتسامة لا يمكن أن تضر لكن الحقيقة قد تصدم البعض فهناك حالات نادرة قد تتحول فيها الضحكة من لحظة فرح إلى سبب في إنهاء الحياة طبيب سعودي يخرج عن المألوف ويكشف عن رابط مفاجئ بين الضحك والجلطات الدماغية مما أثار جدلا واسعا بين المهتمين بالصحة والوقاية

ضحكة واحدة قد تكون سبب في إنهاء حياتك مفاجأة للجميع الجلطة الدماغية قد تتكون من الابتسامة طبيب سعودي يكشف

في لقاء طبي مثير تحدث أحد الأطباء السعوديين المعروفين عن دراسة طبية نادرة تربط بين الضحك المفرط وخطر الإصابة بالجلطات الدماغية حيث أوضح أن بعض الحالات قد تتعرض لتغيرات مفاجئة في الدورة الدموية أثناء الضحك الشديد مما يؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الدماغ

بعض الأشخاص قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الضحك الشديد

هذا الارتفاع المفاجئ قد يتسبب في تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ

الضحك المفرط يؤدي إلى انقباضات مفاجئة في عضلات الجسم ومن ضمنها عضلات الرقبة والرأس

هذا الانقباض قد يؤثر على تدفق الدم إلى المخ بشكل مؤقت ولكن خطير

أسباب خطورة الضحك الشديد على الصحة الدماغية

على الرغم من أن الضحك مفيد في معظم الأحيان إلا أن هناك عوامل تجعل الضحك المفرط مصدر تهديد لبعض الفئات وخاصة من يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل في الأوعية الدموية

مرضى ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بجلطة مفاجئة عند الضحك القوي

الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

من يعانون من مشاكل في القلب أو ضعف في عضلة القلب

الضحك الشديد قد يؤدي إلى تقطع النفس بشكل مفاجئ مما يؤثر على الأوكسجين الواصل للمخ

متى يكون الضحك ضارا ومتى يكون مفيدا

التمييز بين الضحك الصحي والضحك الخطير ليس سهلا ولكنه ممكن من خلال ملاحظة بعض العلامات الجسدية التي ترافق الضحك

الضحك المعتدل يساهم في تقليل التوتر وتحسين وظائف القلب

الضحك المفرط مع شعور بالدوخة أو تنميل في الأطراف قد يكون إنذارا خطر

الصداع المفاجئ بعد الضحك القوي قد يدل على ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم

الشعور بضيق في التنفس أو خفقان القلب بعد الضحك يستدعي استشارة طبية فورية

نصائح طبية للوقاية من مخاطر الضحك المفرط

الطب الحديث لا يدعو للتوقف عن الضحك ولكن يشير إلى ضرورة التحكم فيه وعدم المبالغة خاصة في الحالات الطبية الحساسة

الاعتدال في كل شيء هو مفتاح السلامة حتى في المشاعر الإيجابية

مراجعة الطبيب بشكل دوري لمن يعاني من أمراض مزمنة

عدم الاستهانة بأي أعراض غريبة تظهر بعد الضحك الشديد

الحفاظ على نمط حياة صحي يقلل من خطر الجلطات بأنواعها

الضحك هبة عظيمة من الله ولكن الاستخدام غير الواعي لها قد يحمل في طياته مخاطر غير متوقعة الجلطة الدماغية ليست دائما نتيجة الحزن أو التوتر بل أحيانا قد تكون ثمنا لضحكة مبالغ فيها لا تفرط في الضحك ولا تحرمه عن نفسك فقط اجعله متزنا لتحمي صحتك وتبقى سليما بين من تحب