الرياض - كتبت رنا صلاح - لم تعد القهوة تقتصر على كونها مشروبًا يوميًا يساعد على الاستيقاظ وزيادة التركيز، بل تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى أداة فعالة لدعم برامج إنقاص الوزن، خاصة عند دمجها مع مكونات طبيعية تساهم في تحفيز عملية الأيض وتعزيز حرق الدهون.

ده طلع معجزة.. أضف هذا المكون الطبيعي على القهوة هيحرق كل الدهون | هتخس 7 كيلو في أيام

واحدة من الوصفات الطبيعية التي لاقت رواجًا واسعًا بين المهتمين بالصحة والتخسيس هي القهوة السوداء مع عصير الليمون، حيث أثبتت بعض الدراسات أن هذا المزيج يُسهم في:

تسريع معدل الأيض.

تنشيط الجسم في الصباح.

تحسين المزاج.

تعزيز عملية الهضم.

أما عن طريقة التحضير المثالية، فقد جاءت على هذا النحو التالي:

حضّر كوبًا من القهوة السوداء بدون سكر.

أضف إليه عصير ليمونة طازجة.

يُفضل تناوله صباحًا على معدة فارغة لتحقيق أفضل النتائج.

بدائل طبيعية لتعزيز حرق الدهون

إذا كنت من محبي التنويع، فهناك بدائل طبيعية أخرى يمكن دمجها مع القهوة للحصول على نتائج مشابهة:

1. القهوة بالقرفة: تمتاز القرفة بخصائصها الفريدة في ضبط مستوى السكر في الدم وتقليل الشهية ودعم حرق السعرات الحرارية.

2. القهوة الخضراء: تحتوي على حمض الكلوروجينيك، وهو مركب فعال في تقليل امتصاص الدهون وتسريع تفتيت الدهون المخزنة، خاصة في مناطق مثل البطن والأرداف.

نصائح ذهبية لاستخدام القهوة في التخسيس

رغم الفوائد المحتملة، يشدد خبراء التغذية على ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات الصحية عند استخدام القهوة كمحفز للتخسيس:

لا تتجاوز الكمية الموصى بها يوميًا من الكافيين لتجنب الأعراض الجانبية.

اجعل القهوة مكمّلاً لنظام غذائي متوازن، وليس بديلاً عنه.

استشر طبيبك قبل اتباع أي وصفة منزلية، خصوصًا إذا كنت تعاني من مشكلات صحية مزمنة مثل الضغط أو القولون أو اضطرابات المعدة.