الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد علامات التقدُّم في العمر مثل ظهور التجاعيد، والبقع، والخطوط الدقيقة على الوجه من أكثر الأمور التي تُقلق الكثير من السيدات، إذ يخشين من الاستيقاظ ليجدن وجوههن ممتلئة بهذه العلامات المزعجة، والتي يصعب على الكثير منهن تقبُّلها، لذلك يبحثن دائمًا عن حلول فعّالة للتخلص منها. وفي هذا المقال، سنقدِّم لكِ وصفات طبيعية تساعدك في الحصول على بشرة مشدودة ونقيّة، خالية من التجاعيد، وتمنحك مظهرًا أكثر شبابًا وصفاءً.

هتبقي قمر 14.. أقوى كولاجين طبيعي لشد وتبييض الوجه والبشرة مهما كان عمرك بياض ونعومة رهيبه

وصفة لبان الدكر لشد البشرة

يُعتبر لبان الدكر من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث يعمل على حمايتها من علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، ويُستخدم بهذه الطريقة:

المكونات:

1 ملعقة من مسحوق لبان الدكر.

1 ملعقة من النشا.

ماء الورد.

ملعقة من الفازلين.

طريقة الإعداد:

قومي بإحضار وعاء عميق ونظيف، ثم أضيفي إليه جميع المكونات.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

ضعي الخليط على البشرة وانتظري لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهكِ بالماء.

مع الاستخدام المنتظم، ستلاحظين اختفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل ملحوظ.

وصفة الخميرة للبشرة

تُعد الخميرة من المكونات الغنية بالعناصر المفيدة للبشرة، إذ تمنحها نضارة ومرونة وتُقلل من المشكلات الجلدية، وتُستخدم كالتالي:

المكونات:

2 ملعقة من الخميرة.

2 ملعقة من ماء الورد.

½ ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة الإعداد:

في وعاء مناسب، اخلطي الخميرة مع الكركم جيدًا.

أضيفي ماء الورد وزيت جوز الهند، وحرّكي حتى تحصلي على خليط كريمي.

ضعي الماسك على بشرتك وانتظري 20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر للحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب.

ماسك الأناناس

يُعتبر الأناناس من المصادر الطبيعية الغنيّة بالكولاجين، ويمكن استخدامه لشد البشرة وتغذيتها من خلال الخطوات التالية: