الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل ارتفاع أسعار منتجات العناية بالشعر، وظهور مخاوف من المواد الكيميائية الموجودة في أغلب أنواع الشامبو الجاهزة، أصبح الاتجاه نحو الحلول الطبيعية هو الخيار الأكثر أمانا وانتشارا، الشامبو الطبيعي المصنوع منزليا لا يقتصر فقط على كونه اقتصادي، بل يمنح شعرك النعومة والنقاء بفضل المكونات البسيطة والطبيعية التي لا تضر بفروة الرأس، في هذا المقال نكشف لك طريقة تحضير شامبو منزلي بمكونات متوفرة في كل بيت، يغذي شعرك من الجذور حتى الأطراف.

«مفيش داعي تشتري جاهز خلاص»!!.. حضري شامبو طبيعي في منزلك بمكونات بسيطة.. واستمتعي بشعر ينبض نعومة ونقاء!!

العديد من الشامبوهات التجارية تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل الكبريتات والبارابين، والتي تؤدي الى جفاف الشعر وتقصفه مع الوقت، اما الشامبو المنزلي فيصنع من مكونات طبيعية تحافظ على توازن فروة الرأس وتمنح الشعر ملمسا صحيا وحيويا. [799855b17f35f3b289d02b30bfc4f1c7 1280x720 1]

مكونات الشامبو الطبيعي وطريقة التحضير

كل ما تحتاجينه هو نصف كوب من صابون زيت الزيتون المبشور، كوب من الماء الدافئ، ملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من جل الصبار الطبيعي، اخلطي المكونات جيدا حتى تذوب تماما، ثم احفظي الخليط في زجاجة نظيفة محكمة الغلق، ويمكنك اضافة قطرات من زيت عطري مثل اللافندر لمنح شعرك رائحة مميزة.

طريقة الاستخدام والفوائد

استخدمي الشامبو تماما كما تستخدمين الشامبو الجاهز، دلكي به فروة الرأس بلطف واتركيه لدقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ستلاحظين بعد عدة استخدامات نعومة واضحة وانخفاضا في تساقط الشعر وجفاف الأطراف.

نصيحة اخيرة

اعتمدي هذا الشامبو كروتين طبيعي في روتينك الاسبوعي، وتجنبي العودة للمنتجات المليئة بالمواد الكيميائية، شعرك يستحق العناية بمكونات آمنة تمنحه الحيوية والجمال من دون تكلفة عالية.