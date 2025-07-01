الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت أصبح فيه الزكام والكحة من المشاكل المتكررة في كل بيت، يظل البحث عن حلول طبيعية أكثر أمانًا وفعالية محل اهتمام يومي، ومع انتشار الأدوية الكيميائية وآثارها الجانبية، يعود الناس للاعتماد على الطب الشعبي والعلاجات المنزلية، التي أثبتت فعاليتها على مدى قرون، ومن بين هذه العلاجات، يبرز اليانسون كواحد من الكنوز العشبية المهملة رغم توفره في كل بيت تقريبًا، فهو ليس مجرد مشروب مهدئ، بل دواء طبيعي فعّال لعلاج السعال والتهابات الجهاز التنفسي.

«عطار ابن حلال وصفهالي» …. عشبة سحرية موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام بلحظات

تحتوي بذور اليانسون على مركبات قوية أبرزها “الأنيثول” و”الميثانول”، وهما يعملان على إذابة البلغم وفتح الشعب الهوائية، مما يسهل خروج المخاط ويخفف من أعراض الكحة الجافة أو المصحوبة بالبلغم.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساهم في مقاومة الالتهابات والبكتيريا التي تسبب نزلات البرد، وهو ما يجعله مناسبًا لكبار السن والأطفال وحتى الحوامل عند استخدامه بشكل معتدل.

طريقة الاستخدام للحصول على أقصى فائدة