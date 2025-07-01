الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى معظم الفتيات والسيدات للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر الزائد، فهي من المشكلات المزعجة التي تدفع الكثيرين للبحث عن حلول فعالة وغير مؤلمة، بينما قد تكون الوسائل التقليدية مؤلمة أو الوسائل التجميلية مكلفة وغير آمنة، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية آمنة تمنحك نتائج رائعة دون عناء أو تكلفة عالية، ومن أفضل هذه الوصفات استخدام الخل الطبيعي مع مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

لو عندك كوب خل هاتيه وتعالي اقولك أزاي تزيلي شعر الجسم كله في دقائق وبدون ألم نهائي

المكونات:

كوب من الخل الأبيض.

ملعقة من السكر الأبيض.

قطعة من القماش.

طريقة الاستخدام:

يمزج الخل الأبيض مع السكر جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

تنقع قطعة قماش نظيفة في الخليط حتى تتشربه بشكل جيد.

تمسح المنطقة المراد إزالة الشعر منها حتى تصبح نظيفة وجافة تمامًا.

توضع قطعة القماش المشبعة بالخليط على المنطقة، ثم تسحب في اتجاه نمو الشعر بحركة سريعة لإزالة الشعر بسهولة.

يمكن تكرار الخطوة حتى الوصول للنعومة المطلوبة.

خلطة الخل والملح للتخلص من الشعر الزائد

المكونات:

كوب ملح.

نصف كوب من الخل الأبيض.

طريقة الاستخدام: