الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر القرنفل من المكونات الطبيعية التي لها شعبية كبيرة في مجالات العناية بالشعر، لقد استخدمه الناس منذ القدم كوسيلة لتحسين صحة الشعر وعلاج مشكلاته بفضل خصائصه الفعالة التي تشمل جعل الشعر يبدو حريريا وكثيفا وعلاج التساقط.

مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام

القرنفل هو براعم زهرية مجففة تنتمي إلى شجرة القرنفل التي تندرج تحت فصيلة الميرتاسيا، يحتوي القرنفل على مكونات طبيعية غنية مثل الزيوت الطيارة وأهمها الأوجينول إلى جانب مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تغذي فروة الرأس وتساعد في تحفيز بصيلات الشعر يسهم الأوجينول بشكل كبير في تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس مما يضمن توصيل المواد الغذائية اللازمة لبصيلات الشعر وينشط نمو الشعر الجديد، بفضل الزيوت الطبيعية والطيارة التي يحتوي عليها القرنفل يصبح الشعر أكثر نعومة ولمعانا، حيث تعمل هذه الزيوت على ترطيب خيوط الشعر بعمق وتغلفها بطبقة واقية تقلل من الجفاف والتكسر مما ينتج عنه ملمس حريري ملحوظ بعد الاستخدام المنتظم كذلك، فإن تحفيز القرنفل لتدفق الدم إلى فروة الرأس يسهم في تعزيز نشاط بصيلات الشعر مما يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر وتحسين حالته.

علاج تساقط الشعر في ثلاثة أيام

تساقط الشعر يعد من المشكلات الشائعة التي تؤرق الكثير من الأشخاص وقد أظهرت الدراسات أن إضافة القرنفل إلى الشامبو يمكن أن يحد من تساقط الشعر بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تنظيف فروة الرأس من الفطريات والميكروبات يعتقد أن استخدام شامبو يحتوي على مستخلص القرنفل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام قد يحدث تحسنا ملحوظا في تقليل التساقط حيث تتمكن بصيلات الشعر من استعادة قوتها بسرعة نتيجة للعناية المركزة التي تحصل عليها.

كيفية استخدام القرنفل في الشامبو

للحصول على أفضل النتائج ينصح بإضافة زيت القرنفل الطبيعي أو مسحوق القرنفل المطحون إلى الشامبو المستخدم بانتظام ينبغي أن تكون الكمية معتدلة حيث إن التركيز الزائد قد يؤدي إلى تحسس فروة الرأس من المهم أن يتم تدليك فروة الرأس جيدا أثناء غسل الشعر لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز امتصاص مكونات القرنفل كما يفضل تجنب استخدام الماء الساخن جدا أثناء الغسل للحفاظ على الفائدة العلاجية للقرنفل بالإضافة إلى ذلك يفضل اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن لدعم صحة الشعر من الداخل.

ترطيب الشعر

للحفاظ على ترطيب الشعر ينبغي اتباع خطوات وعادات خاصة منها:

اختيار منتجات مناسبة: يجب استخدام شامبو وبلسم يتناسبان مع نوع الشعر ويفضل أن تحتوي على مكونات طبيعية مرطبة مثل زيت الأرجان وزيت جوز الهند والألوفيرا.

الترطيب العميق: يمكن إجراء جلسات ترطيب عميق للشعر مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام ماسكات خاصة مثل ماسك الزيوت الدافئة أو ماسك الأفوكادو.

الحد من استخدام الحرارة: يوصى بتقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان أو باستخدام واقيات حرارة.

التغذية السليمة: يعد النظام الغذائي الصحي المدعم بالفيتامينات والأحماض الدهنية الضرورية لتعزيز صحة الشعر بشكل ملحوظ.

ترطيب الشعر بالماء: من الأفضل استخدام الماء الفاتر وليس الساخن أثناء ترطيب الشعر ورشه ببعض الماء الممزوج بزيوت طبيعية.

الحماية من العوامل البيئية: يفضل ارتداء قبعات أو استخدام مستحضرات حماية من الشمس لحماية الشعر من الأضرار.

خلطات تكثيف الشعر

تعتبر خلطات تكثيف الشعر من الوسائل الطبيعية الفعالة لتحسين مظهر الشعر وزيادة كثافته ومن إحدى هذه الخلطات يمكن تجربة “خلطة زيت الخروع مع زيت جوز الهند” حيث يتم مزج كميات متساوية من الزيتين ويدلك الخليط على فروة الرأس لمدة عشرين دقيقة قبل غسل الشعر مما يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر، بهذه الطرق والعادات يمكنك الاستفادة من فوائد القرنفل في تعزيز صحة شعرك وجعله يبدو أكثر كثافة ونعومة.