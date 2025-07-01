الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد البقدونس من الأعشاب التي لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم قيمته الغذائية والعلاجية الكبيرة، فمع ضغوط الحياة الحديثة وتزايد التعرض للملوثات، باتت أجسامنا بحاجة ماسة إلى وسائل طبيعية وآمنة لتطهير الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد، ومن حسن الحظ أن البقدونس، الذي يوجد تقريبا في كل منزل، يمتلك قدرة مذهلة على تخليص الجسم من السموم وتعزيز صحته في وقت قصير.

«سر طبيعى يغنيك عن الادويه للابد».. هذه العشبة المهملة تعمل على تنظيف سموم الكلى والكبد والجسم في دقائق

يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية تعمل على محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب تلفا لخلايا الكبد، فتقلل من الالتهابات وتحمي الأنسجة من الأضرار الناتجة عن تراكم السموم، كما يتميز البقدونس بقدرته على إدرار البول بشكل طبيعي، وهو ما يساعد الكلى في أداء وظيفتها بفعالية أكبر من خلال زيادة إنتاج البول، هذا الإدرار يسهم في طرد الفضلات والسموم من الجسم، ويقلل من خطر تكون الحصى داخل الكلى أو الجهاز البولي، وإن استخدام البقدونس بانتظام يساهم في الحفاظ على نظافة الكلى وحمايتها من الأمراض التي قد تعيق عملها.

كيفية استخدام البقدونس لتنظيف الجسم

يمكن الاستفادة من قدرات البقدونس العلاجية عبر تحضير مشروب بسيط ولذيذ، وذلك بغلي حفنة من أوراق البقدونس الطازجة في كوبين من الماء لمدة عشر دقائق، ثم تصفيته جيدا وتناوله مرتين يوميا صباحا ومساء، يفضل المواظبة على هذا المشروب لفترة مناسبة حتى تتحقق أفضل النتائج المرجوة في دعم الكبد والكلى وتخليص الجسم من السموم بشكل طبيعي وآمن، وإضافة البقدونس طازجا إلى أطباقك اليومية كالسلطات أو الشوربات فكرة ممتازة لتعزيز فائدته، ليصبح البقدونس بذلك كنزا أخضر متاحا للجميع دون الحاجة للجوء إلى الأدوية الكيميائيه.